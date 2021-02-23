Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 23 Şubat Kapalıçarşı'da kapanışta altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

Bir süredir hareketliliğin sürdüğü altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaşanan her hareketlilik vatandaşların altın konusunda nasıl bir adım atması noktasında soru işaretleri oluşturuyor. Vatandaşlar altın ihtiyaçları ve yatırım planları dolayısıyla düzenli olarak çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Ayrıca gram altın ne kadar sorusunun cevabı da merak ediliyor. Fiyatlarda hareketlilik devam ederken işte kapanışta Kapalıçarşı’da altın fiyatları ve güncel durum...
Birikimlerinin bir bölümünü altın alarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu sorusunun cevabını düzenli olarak araştırıyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 660 TL’den alınan çeyrek ziynet 665 TL’den satıldı. Dolayısıyla İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta çeyrek altın 665 TL’den işlem gördü. Vatandaşlar tarafından birikimlerini değerlendirme istekleri ve altın ihtiyaçları doğrultusunda çeyrek altının yanı sıra diğer altın fiyatları da merak ediliyor.
İstanbul Kapalıçarşı’da günü 24 ayar külçe altının gramı dünkü kapanışa göre % 0,12 düşüş ile 410,20 TL’den tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da 410 TL’den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 410,20 TL’den satıldı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 2.702 TL’den alınan Cumhuriyet Ata Lira 2.723 TL’den, 374 TL’den alınan 22 ayar bilezik (gram) 378 TL’den, 2.641 TL’den alınan Lira (Tam) Ziynet 2.661 TL’den, 1.320 TL’den alınan Yarım Ziynet 1.330 TL’den, 410 TL'den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 410,20 TL'den ve 660 TL’den alınan Çeyrek Ziynet 665 TL’den satıldı. Şimdi ise vatandaşlar altın fiyatları artacak mı sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Peki, altın yükselir mi?
Altın piyasasındaki diğer verilere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.
Merakla takip edilen fiyatlarda hareketlilik sürerken vatandaşlar altının yönünün ne olacağını araştırıyor ve altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Elindeki altınlarla ihtiyaçlarını gidermeyi ya da farklı yönde yatırım yapmayı düşünenler ise altın düşer mi sorusunun cevabını merak ediyor. Gözler uzmanlardan gelecek yorumlara çevrildi.
Analistler, emtia fiyatlarındaki artışın küresel bazda enflasyonist baskı oluşturabileceğine ilişkin endişelerin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.
Analistler bugün için gün içinde ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Para Politikası Raporu’na ilişkin sunumunun yanı sıra Avro Bölgesinde enflasyon ve ABD'de tüketici güven endeksinin takip edileceğini kaydetti. Öte yandan teknik açıdan altının ons fiyatında 1.760 doların destek, 1.820 doların direnç konumunda olduğu bildirildi.
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