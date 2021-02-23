FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 23 Şubat Kapalıçarşı'da kapanışta altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 23 Şubat Kapalıçarşı'da kapanışta altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.02.2021 18:14 | Son Güncelleme

Son dönemlerde altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik sürüyor. Vatandaşlar tarafından güncel gelişmeler de yakından takip ediliyor. Bu nedenle birikimlerini değerlendirmenin yollarını arayanlar çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtı araştırıyor. Bir süredir devam eden düşüşün ardından bugün fiyatlarda yükseliş yaşandı. Peki, Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu? 23 Şubat altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatları düşecek mi? Yoksa altın fiyatları yükselecek mi?

Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 23 Şubat Kapalıçarşı'da kapanışta altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

Bir süredir hareketliliğin sürdüğü altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaşanan her hareketlilik vatandaşların altın konusunda nasıl bir adım atması noktasında soru işaretleri oluşturuyor. Vatandaşlar altın ihtiyaçları ve yatırım planları dolayısıyla düzenli olarak çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Ayrıca gram altın ne kadar sorusunun cevabı da merak ediliyor. Fiyatlarda hareketlilik devam ederken işte kapanışta Kapalıçarşı’da altın fiyatları ve güncel durum...

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Birikimlerinin bir bölümünü altın alarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu sorusunun cevabını düzenli olarak araştırıyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 660 TL’den alınan çeyrek ziynet 665 TL’den satıldı. Dolayısıyla İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta çeyrek altın 665 TL’den işlem gördü. Vatandaşlar tarafından birikimlerini değerlendirme istekleri ve altın ihtiyaçları doğrultusunda çeyrek altının yanı sıra diğer altın fiyatları da merak ediliyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı’da günü 24 ayar külçe altının gramı dünkü kapanışa göre % 0,12 düşüş ile 410,20 TL’den tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da 410 TL’den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 410,20 TL’den satıldı.

Bankada altın hesabı nasıl açılır? Altın hesabı ne demek? Altın hesabı açan bankalar!Bankada altın hesabı nasıl açılır? Altın hesabı ne demek? Altın hesabı açan bankalar!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı’da 2.702 TL’den alınan Cumhuriyet Ata Lira 2.723 TL’den, 374 TL’den alınan 22 ayar bilezik (gram) 378 TL’den, 2.641 TL’den alınan Lira (Tam) Ziynet 2.661 TL’den, 1.320 TL’den alınan Yarım Ziynet 1.330 TL’den, 410 TL'den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 410,20 TL'den ve 660 TL’den alınan Çeyrek Ziynet 665 TL’den satıldı. Şimdi ise vatandaşlar altın fiyatları artacak mı sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Peki, altın yükselir mi?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ANLIK

Altın piyasasındaki diğer verilere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

Merakla takip edilen fiyatlarda hareketlilik sürerken vatandaşlar altının yönünün ne olacağını araştırıyor ve altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Elindeki altınlarla ihtiyaçlarını gidermeyi ya da farklı yönde yatırım yapmayı düşünenler ise altın düşer mi sorusunun cevabını merak ediyor. Gözler uzmanlardan gelecek yorumlara çevrildi.

Altın fiyatları daha da düşecek mi? Ünlü analistten çarpıcı altın yorumu! Altın yükselişe geçer mi?Altın fiyatları daha da düşecek mi? Ünlü analistten çarpıcı altın yorumu! Altın yükselişe geçer mi?

Analistler, emtia fiyatlarındaki artışın küresel bazda enflasyonist baskı oluşturabileceğine ilişkin endişelerin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.
Analistler bugün için gün içinde ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Para Politikası Raporu’na ilişkin sunumunun yanı sıra Avro Bölgesinde enflasyon ve ABD'de tüketici güven endeksinin takip edileceğini kaydetti. Öte yandan teknik açıdan altının ons fiyatında 1.760 doların destek, 1.820 doların direnç konumunda olduğu bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil' 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil'
Altınla ilgili çarpıcı değerlendirme: Yatırım yapanın yüzü gülüyorAltınla ilgili çarpıcı değerlendirme: Yatırım yapanın yüzü gülüyor
Ebelerin maaş zammı ne kadar olacak? Ebelerin maaş zammı ne kadar olacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il
Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il
Son Dakika: 23 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı
Son Dakika: 23 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı
Uzmandan çarpıcı 2021 -2021 dolar yorumu!
Uzmandan çarpıcı 2021 -2021 dolar yorumu!
Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi?
Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi?
23 Şubat 2021 güncel fındık fiyatları!
23 Şubat 2021 güncel fındık fiyatları!
İşte Adalet Bakanlığı personel alım şartları!
İşte Adalet Bakanlığı personel alım şartları!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı
Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Kısa Çalışma Ödeneği uzatılması Resmi Gazete'de!
Kısa Çalışma Ödeneği uzatılması Resmi Gazete'de!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
IMF'den Türkiye açıklaması
IMF'den Türkiye açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milad Gold Yönetim Kurulu Başkanı Romel Ayyıldız: “Altına yatırım yapanın yüzü gülüyor”
Altınla ilgili çarpıcı değerlendirme: Yatırım yapanın yüzü gülüyor
Gram altında ilk direnç 417 TL : Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi? 3 farklı uzmandan altın tahmini!
Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi?
Moody's'den 'İslami finans' açıklaması: 2021 yılında büyümesini sürdürecek
Moody's'den 'İslami finans' açıklaması
Fitch direktöründen flaş Türkiye açıklaması: Ilımlı bir toparlanma var
Fitch direktöründen flaş Türkiye açıklaması!
2021 kamuya güncel memur alımı listesi: Katip, personel, polis, subay, bekçi, uzman yardımcısı alımı! Sözleşmeli personel ilanları!
Güncel personel alım listesi
23 Şubat 2021 güncel fındık fiyatları... Fındık kaç lira oldu? İllere göre fındık fiyatları listesi!
23 Şubat 2021 güncel fındık fiyatları!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.