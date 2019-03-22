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Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.03.2019 10:32 | Son Güncelleme

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 230,7 lira seviyesinde dengelendi. Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini dile getirdi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 378 lira ve Cumhuriyet altını 1.542 liradan işlem görüyor.

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Dün döviz kurları ve altının ons fiyatındaki artışa paralel yükseliş eğiliminde olan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,57 artışla 230,1 liradan tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla 230,7 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 378 lira, Cumhuriyet altını 1.542 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif seyreden altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda yüzde 0,10 artışla 1.310,8 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini dile getirdi.

Teknik açıdan altının gram fiyatında 229 liranın destek, 232 liranın direnç konumunda olduğunu belirten analistler, altının ons fiyatında 1.325 doların direnç, 1.300 doların destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

KAYNAK:AA

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