Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 210 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarının etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,43 primle 206,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,9 değer kazancıyla 210 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 343 lira, Cumhuriyet altını da 1.398 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.214 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD ve Türk heyetleri arasındaki diplomasi trafiğinin piyasaların odağında bulunduğunu belirterek, altının gram fiyatının 190-215 lira bandında hareket edebileceğini söyledi.

Altının ons fiyatının dar bant aralığında işlem görmeye devam ettiğini ifade eden Memiş, ons fiyatında 1.217 doların direnç 1.207 doların ise destek konumunda olduğunu bildirdi.AA