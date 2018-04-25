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Gümrük Bakanı'ndan iş dünyasına seçim mesajı

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.04.2018 15:32 | Son Güncelleme

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, istikrarın bozulmaması adına seçim ekonomosinin uygulanmadığını söyledi.

Gümrük Bakanı'ndan iş dünyasına seçim mesajı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İstanbul'da TÜSİAD ve Rekabet Kurumu işbirliğiyle hayata geçirilen "Yeni Ekonominin Rekabet Dinamikleri" serisi kapsamında serinin "Büyük Veri, Online Platformlar ve Rekabet Hukuku" temalı ilk seminerine katıldı.

Burada konuşan Bakan Tüfenkci, gündemin yoğunluğuna dikkat çekti, siyaset ve erken seçimlerin de gündemin ana maddesi olduğunu söyledi.

Tüfenkci, "Ancak, hükümet olarak bizler, özellikle yakaladığımız istikrarın bozulmaması adına makro ekonomik dengelerin bozulmaması adına ne seçim ekonomisi uyguluyoruz uygulayacağız, ne de popülist anlamda bir siyaset yapmayacağız. Dolayısıyla gündemin, özellikle iş dünyamızın yeni yatırımları, rekabetin korunması, yeni ve sağlıklı yatırımlara imkan tanımak ve bu anlamıyla yeni fırsatları kaçırmama adına özellikle seçimin erkene alınması ve sürenin de bu anlamıyla kısa olması esasın da iş dünyasının arzuladığı ve önemsediği bir konudur diye düşünüyorum" dedi.


e-ticarete doğru kayan genç bir nüfus var"

Türkiye'de yaklaşık 50 milyon internet kullanıcısı olduğunu söyleyen Tüfenkci, " E- ticaret potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu görebiliyoruz. Toplam nüfus açısından 2016 yılında her 5 kişiden biri e- alışveriş yaparken 2017 yılında bu oran her 4 kişiden birine düştü. Dolayısıyla hızla e-ticarete doğru kayan genç bir nüfus var. Perakende e-ticaretin ülkemizde 2013-2016 yılları arasında ortalama yüzde 34 büyüdüğünü görüyoruz. 2023 için ise e-ticarette beklenen nokta 350 milyar TL'lik işlem hacmine ulaşmaktır" dedi.

Dijitalleşmenin önemine değinen Tüfenkci, "Burada bizlerin bu verileri koruma adına neler yapabiliriz, bu platformları rekabete açık nasıl tutabiliriz ve adil bir şekilde bu yarışa şirketlerimizi veya iş adamlarımızı ve iş kadınlarımızı nasıl bu platformlarda ve bu ortamda adil rekabet içerisinde iş yapmalarını sağlarız, önemli konularımızdan birisi" ifadelerini kullandı.
Kişisel verilerin kullanılması

Sosyal platformların ücretsiz gibi görünen hizmetlerinin esasında kişiye bir maliyeti olduğunu aktaran Bakan Tüfenkci, "Bugün büyük şirketlerin tamamı bu verilerden faydalanarak müşteri potansiyellerini belirlemekte, hedef kitlelerini belirlemekte, ürün gruplarını belirlemekte. Siz gönüllü olarak bu verilerinizi paylaşmış oluyorsunuz. 2016 yılında çıkardığımız 'Kişisel Verilerin Korunması' yasası bu anlamıyla gerçekten çok önemli. Bu verilerin kötüye kullanılması, bu verilerin haksız rekabete yol açması, bu verilerin kişilerin rızası hilafına kullanılması sorun alanlarında birisi olarak görünüyor" dedi.

Tüfenkci, Rekabet Kurumu yasasının yeniden gözden geçilerek bu alanlarda da daha rahat çalışabileceği mevzuatsal alt yapının oluşturulması gerektiğinin de altını çizdi. DHA

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Anahtar Kelimeler:
Bakan Bülent Tüfenkci erken seçimler

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