FİNANS

Halkbank'tan esnaf ve sanatkarlara 22 milyar liralık kredi desteği

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.01.2019 10:06 | Son Güncelleme

Halkbank esnaf ve sanatkârlara yılın ilk 3 ayında 10 Milyar TL, yılın tamamında ise toplam 22 Milyar TL Esnaf Kredisi desteği vereceğini açıkladı.

Halkbank'tan esnaf ve sanatkarlara 22 milyar liralık kredi desteği

Halkbank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı 22 milyar liralık esnaf kredisine ilişkin detayları duyurdu.

Buna göre Halkbank, esnaf ve sanatkarlara yılın ilk 3 ayında 10 milyar TL, yılın tamamında ise toplam 22 milyar TL kredi desteği verecek. Bu kapsamda yaklaşık 350 bin esnafa ulaşılacak.

Programın detaylarını açıklayan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Yeni umutlarla başladığımız 2019 yılına özel geliştirdiğimiz Esnaf Kredi Programı ile bu yıl yaklaşık 350 bin esnafa daha ulaşacağız. Bugün sayıları bine ulaşmış olan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği'ne (TESKOMB) bağlı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle, kooperatiflerin bulunmadığı yerlerde ise Bankamızca doğrudan kredi kullandırmak suretiyle tüm esnaf ve sanatkarlarımıza ulaşarak, artan kredi desteklerimizle bu yıl da esnafın yüzünü güldürmeye devam edeceğiz" dedi.

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Yeni Esnaf Kredi Programı kapsamında toplam 22 milyar TL kredi kullandıracaklarını belirten Arslan, "Şubelerimize kredi plasman tahsisleri yapılmış olup yeni programa ilişkin kredi kullandırımları 9 Ocak itibarı ile başlamıştır. Tahsis edilen tutarın 10 milyar TL'lik kısmının, Bankamızın likidite durumu ve kredi geri dönüşlerinin yoğunlaşma dönemleri dikkate alınarak 2019 yılının ilk 3 ayında kullandırılması kararlaştırılmıştır. Esnaf kredisi kullandırımlarında, mevcut uygulamada olduğu gibi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın faiz desteği devam edecektir" diye konuştu.

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