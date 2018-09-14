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Hazine arazileri yarı bedelle çiftçilere kiralanacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.09.2018 10:37 | Son Güncelleme

'Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Çiftçilerimize Kiralanmasını Sağlayan Düzenleme'yi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli birlikte tanıttı. Proje 218 bin çiftçiyi etkileyecek. Buna göre hazineye ait tarım arazilerinin çiftçilere ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden kiralanmasını sağlanacak.

Hazine arazileri yarı bedelle çiftçilere kiralanacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hazineye ait yaklaşık 3 milyar 400 milyon metrekare tarım arazisinin çiftçilere ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden 10 yıla kadar kiralanmasını sağlayacaklarını ve uygulamadan 218 bin çiftçinin faydalanacağını bildirdi.

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle: "Bu araziler eğer belediye ve mücavir alan sınırları içerisindeyse, hazine arazilerinin rayiç bedelinin tamamı üzerinden doğrudan satabileceğiz. Taksitle ödenmesi halinde ise en fazla 5 yılda 10 eşit taksitte vade farkı alınarak ödenebilecek. Bu araziler eğer belediye ve mücavir alan sınırları dışındaysa, rayiç bedelinin yarısı düzeyinde bu arazileri alabilecekler. Bu bedellerin tamamını vatandaşlarımız peşin ödemek isterse yüzde 20 indirim yapıyoruz. Yarısını peşin ödeyeyim derse yüzde yine 10 indirim yapıyoruz. Taksitli satışlarda ise 6 yılda 12 eşit taksitle yine bu satışları gerçekleştirebiliyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak biz; mera vasfında gözken ama mera olmayan, atıl ancak kullanılmayan ekonomiye kazandırılması gereken tüm arazileri ki bu süreçte tarım ve orman bakanlığımızla uyum içinde çalışıyoruz. Bunları da size süreçte bakanımızla birlikte açıklıyor olacağız. Gerçekten çiftçimizin sanayicimizin, tekstilcimizin, turizmcimizin önünü açmak adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak biz bu çalışmaları ilgili bakanlıklarla yapıp süreç içerisinde 10 günde bir kiralanma, satış, sertifika bu işleri de sizlerle paylaşacağız. 10 günde bir kiralanma, satış bu işleri de sizlerle paylaşacağız. Çiftçilerimiz bizim için vatandaşımız ve çiftçilerimiz açısından önemli süreçte değişiklikler ve bu düzenlemeleri yapmak da bizim en önemli vazifelerimizden biri.

PAKDEMİRLİ: 1 MİLYON İNSANI ETKİLEYEN PROJE

Bakan Pakdemirli ise şunları söyledi: "Ben de hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sayın bakanım bana bu projeden bahsettiği zaman destekleyeceğimizi kendisine söyledim. Ve sıkı ve hızlı bir çalışmadan sonra bu çiftçiye alınmış inisiyatifin üzerine ne koyabiliriz dedik? Bizim de bazı katkılarımız oldu. 218 bin çiftçiyi bu etkiliyor. Aşağı yukarı 1 milyon insanımızı etkileyen bir proje bu. Tabi yeni hükümet sisteminin de bir getirisi olması gerekiyor. Burada hızlı koordinasyon bizim için çok çok önemli. Bunlardan güzel örneklerden biri de sayın çevre bakanıyla birlikte olduğumuz bir proje. Devlet vatandaşıyla malını mülkünü paylaşıyor. Sözleşmesiz kullanılan tarım arazileri kayıt altına alınmış olacak. Çiftçi kardeşlerimiz kira bedelini ödeyerek tarım arazilerini ekip biçecek. Bu düzenleme toplam arazilerin %5’ini kapsıyor. Bunu da kayıtlı olacak hale getirdik ve çiftçi kayıt sistemine bu vatandaşlarımız kayıt olacaklar. Peki bunun getirileri ne? Kullanıcılar arazinin verimini artıracak. Çiftçi bundan sonra isterse araziyi satın alabilecek. Suyuna, sulamasına, traktörüne, daha iyi tohumuna yatırımını yapacak. Ucuz kredi imkanlarından faydalanacak, tarım sigortalarından faydalanacak ve kayıt altına alınan araziler bundan böyle tarımsal desteklerden faydalanacak."

ECRİMSİL BEDEL NEDİR?

Ecrimisil; Hazine taşınmazının, İdarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, İdarenin bir zarara uğrayıp uğramadığına veya işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın İdarece talep edilen tazminatına deniyor.

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murat kurum Hazine arazisi çiftçi

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ne çiftçisi...yandaşlara kiralanacak..köylerde çitçi mi bıraktınız...
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