Hazine arazileri yarı bedelle çiftçilere kiralanacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hazineye ait yaklaşık 3 milyar 400 milyon metrekare tarım arazisinin çiftçilere ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden 10 yıla kadar kiralanmasını sağlayacaklarını ve uygulamadan 218 bin çiftçinin faydalanacağını bildirdi.

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle: "Bu araziler eğer belediye ve mücavir alan sınırları içerisindeyse, hazine arazilerinin rayiç bedelinin tamamı üzerinden doğrudan satabileceğiz. Taksitle ödenmesi halinde ise en fazla 5 yılda 10 eşit taksitte vade farkı alınarak ödenebilecek. Bu araziler eğer belediye ve mücavir alan sınırları dışındaysa, rayiç bedelinin yarısı düzeyinde bu arazileri alabilecekler. Bu bedellerin tamamını vatandaşlarımız peşin ödemek isterse yüzde 20 indirim yapıyoruz. Yarısını peşin ödeyeyim derse yüzde yine 10 indirim yapıyoruz. Taksitli satışlarda ise 6 yılda 12 eşit taksitle yine bu satışları gerçekleştirebiliyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak biz; mera vasfında gözken ama mera olmayan, atıl ancak kullanılmayan ekonomiye kazandırılması gereken tüm arazileri ki bu süreçte tarım ve orman bakanlığımızla uyum içinde çalışıyoruz. Bunları da size süreçte bakanımızla birlikte açıklıyor olacağız. Gerçekten çiftçimizin sanayicimizin, tekstilcimizin, turizmcimizin önünü açmak adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak biz bu çalışmaları ilgili bakanlıklarla yapıp süreç içerisinde 10 günde bir kiralanma, satış, sertifika bu işleri de sizlerle paylaşacağız. 10 günde bir kiralanma, satış bu işleri de sizlerle paylaşacağız. Çiftçilerimiz bizim için vatandaşımız ve çiftçilerimiz açısından önemli süreçte değişiklikler ve bu düzenlemeleri yapmak da bizim en önemli vazifelerimizden biri.