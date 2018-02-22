FİNANS

Her daireye otopark geliyor

22 Şubat 2018 13:24

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yerleşim yerlerinde araçların yol açtığı park ve trafik sorunlarının çözümü için hazırlanan Otopark Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle her daireye bir otopark alanı ayrılması zorunluluğu getirildi. Park ve meydanların üst dokusu bozulmadan altına otopark yapılabilmesi yönetmelikle sağlanacak.

Her daireye otopark geliyor

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yerleşim yerlerinde araçların yol açtığı park ve trafik sorunlarının çözümü için otoparklara yönelik yeni düzenlemeye gidilerek binalardaki her konut için bir otopark alanı ayrılması zorunluluğu getirildi. Bakanlık tarafından hazırlanan yeni Otopark Yönetmeliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle araçların yol açtığı parklanma ve trafik sorunlarının çözümü için otopark yapılmasını gerektiren bina ve tesislerde otopark ihtiyacının miktar, ölçü ve diğer şartlarının tespit ile giderilme esasları düzenlendi. Bu kapsamda eski yönetmelikte yer alan her üç daireye bir otopark zorunluluğu, her bir daireye bir otopark alanı ayrılması şeklinde revize edildi. Ayrıca belediyelerin bu sayıyı ihtiyaca göre artırabilmeleri sağlandı.

 
 
Her otopark yerinin, belediyelerce bu yönde karar alınması halinde, ait olduğu bağımsız bölümün eklentisi olarak tapuda belirtilebilmesi olanağı da getiren yeni yönetmeliğe göre ön bahçe genişliği en az 7 metre olan parsellerde, binaya en az 2 metre mesafe bırakmak kaydıyla ön bahçede açık otopark yapılabilecek.
 
BAHÇELERİN ALTI OTOPARK OLABİLECEK
 
Zeminin altında kalmak kaydıyla yan ve arka bahçelerin tamamının altı, ön bahçenin de yola 3 metre mesafe kalana kadar altı tamamen otopark yapılabilir hale getirilecek. Komşu iki parselin sahiplerinin anlaşması ve tapuya şerh düşülmesi halinde de aradaki duvar kaldırılarak bu alanın geçiş yolu şeklinde düzenlenmesi kaydıyla komşu bina bahçeleri de ortak otopark olarak kullanılabilecek.
 
 
 
Öte yandan yeni yönetmelikle parselde mekanik otopark yapılabilmesinin önü açılırken, otopark yapımı mümkün olmayan parseller için de düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda mekanik ve otomatik park sistemleri de kullanılmasına rağmen yine de otopark tesisi mümkün olmayan yapılar ile tarihi binalar ve cephesinin darlığı nedeniyle asgari otopark alanı teşkil edilemeyen yapılar haricindeki tüm binalarda otopark bulunması zorunlu olacak. Otopark teşkil edilemeyen bu binalara yürüyüş mesafesindeki başka bir otoparktan yer gösterilmesi gerekecek, bu durum tapuya şerh edilecek.
 
Yeni yönetmelikle otopark teşkil edilememesi nedeniyle otopark bedeli alınan parsellere ise mutlak suretle binanın iskanından önce otopark yapılması zorunluluğu getirildi. Böylece otopark bedeli ödendiği için otopark yapımından imtina edilmesinin önüne geçilmiş olacak.
Öte yandan otopark yapılamaması nedeniyle alınan otopark bedelinin yüzde 25‘inin peşin ödenerek ruhsat alınması uygulaması da yeni yönetmelikle terk edilerek, bu bedelin tamamının ruhsat alınmadan önce ödenmesi şartı getirildi.
 
Yönetmelikle otopark bedellerine yönelik de düzenleme yapıldı. Bu kapsamda belediye meclislerince kent, sosyo-ekonomik durumu gibi kriterlere göre bölgelere ayrılarak sosyo-ekonomik gelişmişliği düşük bölgelerde otopark bedellerinde yüzde 40’a kadar indirim uygulayabilecek. Yönetmelikle, araç trafiğinin şehrin merkezine yönlenmesinin engellenmesi amacıyla da ulaşım ana planlarında şehrin çeperlerinde ve ana toplu taşıma ve aktarma istasyonlarına yürüme mesafesinde "park et-devam et" otopark yerleri ayrılması zorunluluğu da getirildi. Bu otopark alanlarına, sadece binek taşıtlar, motosiklet ve bisikletler park edebilecek.
 
 
PARK VE MEYDANLARIN ALTINA DA OTOPARK YAPILABİLECEK
 
Yeni düzenlemeyle ana arter yolların altına otopark yapılması imkanı getirilirken okullar hariç, kamu kurumlarının bahçelerinin altına, gerekli tüm emniyet koşulları sağlanmak, giriş çıkışı kamu kurumu giriş çıkışından ayrı olmak ve ilgili kurumdan izin alınmak kaydıyla otopark yapılabilecek. Sanayi tesislerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında, halkın toplu kullanımına açık alışveriş merkezlerinde, hastanelerde, otellerde, stadyum ve kapalı spor tesislerinde, üniversitelerde ve düğün salonlarında otopark ihtiyacının ise mutlak suretle parselinde ya da bunun mümkün olmaması halinde komşu parselde karşılanması da yeni yönetmelikte zorunlu hale getirildi.
 
Otopark Yönetmeliği'yle park ve meydanların üst dokusu bozulmadan altına otopark yapılabilmesi mümkün hale gelecek. Ancak tüm otopark alanlarının yüzde 1’i bisiklet, yüzde 5’i engelli ve yüzde 2’si elektrikli araçlar için düzenlenecek. Açık otoparkların zemini su geçiren malzemeden olacak. Böylece, yağmur suyunun toprakla buluşması da sağlanacak.
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Okuyucu Yorumları14 yorum
  • 30 Oy
    heheh 50 yıldır aynısı yapılıyor da ben göremiyorum.
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  • 29 Oy
    simdimi akliniza geldii
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  • 21 Oy
    Şimdiye kadar otopark için toplanan paralarla otopark yapmak zorunda idiniz o toplanan paralarla otopark dışında ne yaptınız neden vatandaşın yolunu otopark yapıp para tahsil ediyorsunuz sizler hırsızmısınız diktatörmü adam gibi yasalara uyup işinizi niye düzgün yapmıyorsunuz
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  • 16 Oy
    sonra harc parasi verip otopark dukkan yada eve cevrilebilecek
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  • 10 Oy
    ha ha ha komik haber burda Türkiyede
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  • 10 Oy
    Bu yasa zaten vardi fakat iktidar belediyeleri ve.digerleti yasal rüşvetle mutehaitlere bu zorunluluğu uygulamiyorlardi
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  • 10 Oy
    Bu yasa zaten vardi belediyeler mutehaitlerden rüşvet alarak uygulamiyorlardi
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  • 9 Oy
    küfür edecektim ama neyse
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  • 9 Oy
    ŞİMDİYE KADAR NERDEYDİNİZ UYUYAN VEKİLLER. ARTIK KALDIRIMLAR ARABA DOLU. BUNLARI NE YAPACAKSINIZ?
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  • 7 Oy
    kentsel dönüşüm cıkartıyorsun 10 sene olucak daha yenimi aklına geliyor bu işler? 60 m2 imar veriyorsun istanbul zaten 7 tepe nereye yapıcan otoparkı kıç kadar alana ? hiç olmazsa ada bazında yaptır site şeklinde olsun. çocuk coluk oynama alanları olur ortasında havuz olur vs birde fırsatçı tokatçı müteahitlerden kurtulmuş olur millet.
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  • 10 Oy
    güzel bir uygulama geç kalınmış
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  • 5 Oy
    gün aydın şehirleri kitledikden sonra nihayet doğru bir karar aldınız,her yıl 1 milyon araç trafiğe çıkan bir ülkede çok gecikmiş bir karar
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  • 5 Oy
    gün 22.02.2018 ya bugüne kadar yapılanlar
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  • 4 Oy
    Çok iyi olmuş,Bazı fırıldaklar tarafından,Kiralık depo gibi yapılmasının da önüne geçilmesi geregir
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