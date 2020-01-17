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  4. İBB'de başkan danışman maaşları belli oldu

İBB'de başkan danışman maaşları belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.01.2020 11:14 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlarına ödenecek ücreti belirledi. Başkan danışmanlarının 2020 yılı brüt ücreti 10 bin 431,79 TL oldu.

İBB'de başkan danışman maaşları belli oldu

Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi kapsamında görev yapan başkan danışmanlarının maaşı, Belediye Meclisi tarafından belirleniyor.

Söz konusu kanun maddesinin ikinci fıkrasında 'Danışmanlara her türlü ödemeler dahil, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine ödenen brüt aylık miktarının yüzde 75’ni aşmamak üzere Belediye Meclisinin belirlediği miktarda brüt ücret ödenir' hükmüne dayanılarak hazırlanan teklif İBB Meclisi’ne sunuldu.

İBB Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 'Başkan Danışmanlarına 2020 yılında ek’li teklifte belirtilen 10.431,79 TL. brüt ücret ödenmesi uygun görülmüştür' şeklinde hazırladığı rapor, oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan danışmanlarına 2019’da 10 milyon 557,96 TL, 2018’de 8 milyon 775,62 TL, 2017 yılında ise 7 milyon 765,72 TL brüt maaş ödemesi yapılmıştı.

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Ekrem İmamoğlu, Başkan danışmanları,

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