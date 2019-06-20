İkinci sondaj gemisi yola çıkıyor

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından satın alınan ikinci açık deniz petrol platformu Yavuz Sondaj Gemisi için Kocaeli'deki limanda tören düzenlendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, uğurlama töreninde konuşma yaptı.

Bakan Dönmez, “Türkiye hiçbir zaman haksızlığa ya da emrivakiye göz yummayacak. Türkiye’nin ve KKTC’nin haklarını sonuna kadar korumaya kararlıyız. Sonu olmayan illüzyonların peşine düşmeyin, hukuksuz planların parçası olmayın. Uluslararası hukuktan doğan haklarımızın gasp edilmesine müsaade etmeyeceğiz. İnanıyorum ki bu kutlu yürüyüş müjdelerle taçlanmış olacak” dedi.

Dönmez, "Yavuz, KKTC'nin Magosa Körfezi’ndeki Karpaz-1 kuyumuzda 3 bin 300 metre sondaj derinliğine ulaşacak" diye konuştu.



