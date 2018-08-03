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İmar barışı için düşük faizli kredi

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.08.2018 09:51 | Son Güncelleme

Üç kamu bankasının imar başırı için düşük faizli kredi vereceği bildirildi. Uygulama pazartesi günü başlayacak.

İmar barışı için düşük faizli kredi

İmar barışı uygulaması için düşük faizli kredi verilecek.

Üç kamu bankasınca verilecek kredinin faizi, 20 bin liraya kadar yüzde 1,33 olarak uygulanacak.

100 bin liraya kadar olan krediler için yüzde 1,48; 100 bin lira ve üzeri krediler için ise yüzde 1,65 faiz alınacak.

Uygulama pazartesi günü başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
İmar barışı kredi banka

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ŞU GÜZELİM ÜLKENİN İÇİNE ETTİĞİNİZ KALMADI ŞİMDİ 3 BANKAYI BATIRINDA TAMAM OLSUN.BİZİM GİBİ SABUN KÖPÜĞÜ EKONOMİLERİ HEP BÖYLEDİR.10 YIL İÇİNDE YALANCI BAHAR VE SABUN KÖPÜĞÜ EKONOMİSİ GELDİ GEÇTİ.ŞİMDİ GERÇEKLERLE YÜZLEŞME ZAMANI.O KREDİYLE ALDIĞINIZ ARABA VE EVLERİ VERME ZAMANI.KİM ALIR DERSENİZ ONU BİLEMEM.
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