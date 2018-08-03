İmar barışı için düşük faizli kredi

İmar barışı uygulaması için düşük faizli kredi verilecek.

Üç kamu bankasınca verilecek kredinin faizi, 20 bin liraya kadar yüzde 1,33 olarak uygulanacak.

100 bin liraya kadar olan krediler için yüzde 1,48; 100 bin lira ve üzeri krediler için ise yüzde 1,65 faiz alınacak.

Uygulama pazartesi günü başlayacak.

