IMF, Türkiye'nin kapısını çalma ihtimaline karşı hazırlık yaptığı iddialarını yalanladı

Uluslararası Para Fonu (IMF), "Türkiye’nin IMF'nin kapısını çalma ihtimaline karşı hazırlık yaptığı ve acil durum grubu oluşturduğu" iddialarını yalanladı.
IMF yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alman yayın ajansı Deutsche Welle'nin dünkü "IMF, Türkiye için teyakkuzda" başlıklı haberinde yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Medyada son günlerde çıkan spekülasyonların aksine, IMF'nin Türkiye'ye finansal destek sağlaması gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirten yetkili, "Ayrıca, Türkiye için hiçbir özel grup oluşturulmadı. Otoritelerle görüşmelerimiz genel çalışmalarımız çerçevesinde devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Deutsche Welle, isim vermediği kaynaklara dayandırdığı haberde, "IMF, Türkiye’nin kapısını çalma ihtimaline karşı hazırlık yapıyor. IMF’de bir acil durum grubu oluşturulduğu belirtiliyor." iddialarına yer vermişti.
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