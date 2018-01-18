FİNANS

İnşaat Sözleşme Yönetimi

18 Ocak 2018 15:29

İşinizde Başarılı Olmanın İlk Adımı Güçlü Sözleşmelere Sahip Olmaktır?

İnşaat Sözleşme Yönetimi
Sözleşme yönetimi, özellikle büyük projeler ile birlikte her projede karşılaşılan sorunlar ve yargıya intikal eden davalar sebebiyle, gün geçtikçe önemini arttırmaktadır.
 
Sözleşme yönetimi, doğru teknik bilgi ve kapsamlı deneyim gerektirmekle birlikte, yalnız teknik bir çalışma olmayıp, mevzuat bilgisine de ihtiyaç gösteren bir yönetim alanı olup; sözleşmenin tarafı ile iş süresince mümkünse anlaşmazlığa düşmeden kalite, süre ve maliyet parametrelerinin optimum düzeyde sağlanmasını amaç edinen bir süreç yönetimidir.
 
Kitap, şantiye ve üst yönetim kademelerinde elde edilen kişisel bilgiler, deneyimler ve sektörel uygulamanın ihtiyaçları göz önünde tutularak hazırlanmıştır. Yine 1. baskıda olduğu gibi, yapım öncesindeki ihale aşamasına ait konular hukuk ağırlıklı eserlere bırakılarak, yapım süreci ve sonrasındaki konulara açıklık getirilmeye çalışılmıştır. 
 
Kitapta, sıkça karşılaşılan anlaşmazlık konuları metodolojik olarak, sözleşme yönetimi uygulama kılavuzu niteliğindeki Yapım İşleri Genel Şartnamesi esas alınarak sırayla incelenmiştir. Ayrıca, FIDIC Kırmızı Kitap Genel Şartlar'a ait hükümlerin açıklamalarıyla birlikte, konularla ilgili yargı kararları ile Yüksek Fen Kurulu karar ve görüşlerine de yer verilmiştir.
 
-Sözleşmelerin Hazırlanmasında Nelere Dikkat Edilmeli? 
 
-Sözleşmede Belirtilmeden Yaptırılabilecek İlave İşler
 
-Sözleşmede Bulunmayan İşlerde Fiyat Tespiti
 
-Geçici Hakediş Raporlarında Dikkat Edilecek Hususlar
 
-Sözleşme Nasıl Feshedilebilir? Fesih ve Tasfiyede Tarafların Sorumlulukları?
 
-Hangi Hallerde Süre Uzatımı Verilebilir?
 
-Süre Uzatımında Mücbir Sebepler
 
-Sözleşme Bedeli Sonradan Arttırılabilir ya da Azaltılabilir mi?
 
-Eksiklik ve Kusurların Giderilmesinde Sorumluluk
 
 
 
 
 
 
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