Investing Haven: Bitcoin'de rekor artış 2019'da yinelenmeyebilir

Belçika merkezli Inveting Haven internet sitesinde, kripto par birimleri piyasaları ve blok zinciri teknolojilerinin 2019 yılındaki durumlarına ilişkin yapılan çeşitli öngörüler kapsamında, kripto para birimleri piyasalarının belirleyicisi Bitcoin’deki değer artışının gelecek yıllarda, geçmişteki kadar güçlü olmayabileceğine dikkat çekildi.
Investing Haven öngörüsünde, 2019 yılında Bitcoin vadeli işlemlerin, Bitcoin’in ilk kez piyasaya tanıtılmasından bu yana ilk kez Bitcoin piyasasında iki yönlü ticaret yapılabilmesine olanak sağlaması sebebiyle daha değer olacağı öngörüsü yer aldı.
Kripto para birimleri piyasalarındaki genel düşüş eğiliminin son bulması tahminiyle, en olumlu yaklaşımın Bitcoin fiyatının 25 bin dolara yükselmesi beklenirken, öngörüler Bitcoin fiyatında artış eğilimi görülebileceğini fakat bir önceki rekor artışın görülme olasılığının düşük olduğunu vurguluyor. KAYNAK:DHA
Elektrikte yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı
TESK'ten emeklilikte yaşa takılanlar için öneri
Araç plakaları değişiyor!
Dolar ne kadar? 22 Ekim dolar kuru yorumları
Koç Holding 'Dünyanın En İyi İşverenleri' listesinde ilk 100’e giren tek Türk şirketi
Memurlar dikkat! 2019 fazla mesai ücretleri belli oldu
SEAT Leon, yenilendi
Dolar ne kadar? 19 Ekim dolar kuru yorumları
Trabzonlu girişimci Oğuz boylarının adını verdiği 24 çadırla oba kültürünü yaşatıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum