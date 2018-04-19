FİNANS

Kadınlar nasıl erken emekli olur?

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.04.2018 11:25 | Son Güncelleme

Sosyal güvenlik mevzuatında kadınların doğum borçlanmasıyla daha erken emekli olması mümkün. Peki bu avantaj ne ve nasıl yararlanılır?

Kadınlar nasıl erken emekli olur?

Dr. Mehmet Bulut – Mynet Finans Yazarı

2008 Ekim ayında gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformuyla çocuk sahibi olan kadın çalışanlara doğum borçlanması hakkı getirildi. Bu sayede emeklilik tarihinin öne çekilmesi söz konusu olabiliyor.

Peki hangi şartlarla doğum borçlanması yapılması ve daha erken emeklilik mümkün?

1.Borçlanmayı 4/a (SSK), 4/b (Bağ-Kur) ve 4/c (Memur) ayrımı olmaksızın tüm kadın sigortalılar yapabiliyor.

2.Çocuğun, ilk sigortalılık başlangıç tarihinden sonra yani ilk işe giriş tarihinden sonra doğmuş olması gerekiyor.

3.Borçlanma en fazla 3 çocuk için yapılabiliyor.

4.Evlat edinilen çocuklar için de borçlanma yapılabiliyor. Ancak evlat edinilen çocuğun 2 yaşından küçük olması gerekiyor.

5.Kadın sigortalının borçlanmak istediği sürelerde çalışmamış olması gerekli.

Çocuk Başına İki Yıl Borçlanma

Doğum borçlanması uygulamasında her bir çocuk için en fazla 2 yıllık borçlanma yapılabiliyor. Yani üç çocuk için toplamda 2.160 gün borçlanma yapmanız mümkün. Bu sayede emeklilik için gerekli prim gün sayınıza 2.160 gün ekletebiliyorsunuz.

Eğer doğumdan sonraki iki yıllık sürenin bir kısmında çalıştıysanız, sadece çalışmadığınız kısmı borçlanabilirsiniz.

Bununla birlikte doğum borçlanması yapılabilmesi için çocuğun sağ doğmuş olması gerekiyor. Doğumu takip eden iki yılı tamamlamadan bebeğiniz vefat etmişse, sadece yaşadığı kısmı borçlanabilirsiniz.

Doğum Borçlanması İle Erken Emekli Olunur mu? 

Doğum borçlanması genel olarak sigortalının prim ödeme gün sayısını artıran bir düzenleme. Şayet emeklilik için süre ve yaş sınırını doldurmuş, ancak prim ödeme gün sayınızda eksiklik varsa doğum borçlanması yapmanızda fayda var. Ancak emeklilik için yaşa takılıyorsanız doğum borçlanması yapılması faydasız.

Bununla birlikte Bağ-Kurlu ve devlet memuru olan kadınlar için özel bir durum var. Bunların sigorta başlangıçlarının 8 Eylül 1999 tarihinden önce olması ve borçlanacakları doğumun da 2002 Haziran ayından önce gerçekleşmiş olması halinde doğum borçlanması ile emeklilik yaşları da geri çekilebiliyor. Böylece daha erken emeklilik imkanına sahip oluyorlar.
Son olarak belirtelim ki doğum borçlanması, sigortalılık başlangıcından önceki tarihlerde gerçekleşen doğumlarda yapılamıyor. Bu durum doğum borçlanmasının cazibesini azaltıyor. Eğer ki bu uygulama değiştirilir ve sigorta başlangıcı öncesi için de borçlanma hakkı getirilirse erken emeklilik imkanı da genişleyecek ve kadınlar için önemli bir avantaj ortaya çıkacaktır.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadın çalışan Erken emeklilik doğum
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

En Çok Okunan Haberler

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Ünlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyor

Ünlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyor

İki dev market Migros bünyesinde birleşiyor

İki dev market Migros bünyesinde birleşiyor

İnanlar'dan konut alanlara 'kredi' şoku

İnanlar'dan konut alanlara 'kredi' şoku

İşte konutta cep yakmayan 5 ilçe

İşte konutta cep yakmayan 5 ilçe

Otomobil devi Volkswagen 70 yıllık logosunu değiştiriyor

Otomobil devi Volkswagen 70 yıllık logosunu değiştiriyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Yüzde 10'luk kesinti kalktı, maaşlar arttı

Yüzde 10'luk kesinti kalktı, maaşlar arttı

O paralar iade edilecek!

O paralar iade edilecek!

İnanlar inşaat iflasını açıkladı

İnanlar inşaat iflasını açıkladı

Taşeron için Toplu İş Sözleşmesi hükümleri açıklandı

Taşeron için Toplu İş Sözleşmesi hükümleri açıklandı

Taşerona ikramiye ve promosyon bir arada

Taşerona ikramiye ve promosyon bir arada

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Borçlu işverene teşvik alma şansı

Borçlu işverene teşvik alma şansı

Abraaj Group KFC Türkiye'yi satabilir

Abraaj Group KFC Türkiye'yi satabilir

İnanlar'dan konut alanlara 'kredi' şoku

İnanlar'dan konut alanlara 'kredi' şoku

İki dev market Migros bünyesinde birleşiyor

İki dev market Migros bünyesinde birleşiyor

TANAP'ta vana Haziran'da açılacak

TANAP'ta vana Haziran'da açılacak

Kırmızı et fiyatları bu tarihte düşecek

Kırmızı et fiyatları bu tarihte düşecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.