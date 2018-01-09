Kanal İstanbul'un güzergahı belli oldu

Türkiye'nin çılgın projesi Kanal İstanbul'un son planlarına ulaşıldı. Binlerce geminin tehdit ettiği İstanbul Boğazı'na alternatif yaratma fikri artık hayal olmaktan çıkıyor ve hızla gerçeğe dönüşüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'de 'Çılgın Proje' adıyla tanıttığı Kanal İstanbul'un güzergahının 1/100 bin ölçekli rezerv yapı planıyla Türkiye'nin yüz akı projesinin tüm ayrıntıları tek tek belirlendi. Son plana göre; Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy'den geçecek Kanal İstanbul 45.2 kilometre uzunluğunda olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın detaylarını açıklayacağı projenin ihale süreci de başlatıldı. Hazırlanan 5 alternatiften seçilen Kanal İstanbul'un güzergahı resmileşti. Ve sondaj çalışmaları kapsamında ilk kazma vuruldu. İşte detaylar:

HAFRİYAT ADASI

Projeden çıkan hafriyatla Marmara Denizi'ne 3 grup ada yapılması planlanıyor. Birinci grup ada 186 hektar olacak. İkinci grup ada 155 hektar olacak. Üçüncü grup ada 104 hektar alanı kaplayacak. Çıkan hafriyatın kalanı Karadeniz kıyısının doldurulmasında ve Terkos Gölü'nün olduğu bölgeye yeni kıyı yapımında kullanılacak.

KANAL İSTANBUL GEREKSİNİM

İstanbul Boğazı'ndan ticari gemiler Montrö Anlaşması'na göre geçiyor. Anlaşmanın yapıldığı dönemde Boğaz'dan yıllık 3 bin gemi geçiyordu. Ancak bu rakam günümüzde 50 bini buldu. 2030'da 65 bine, 2050'de ise 100 bine yaklaşacağı tahmin ediliyor. Oysa örneğin Suveyş Kanalı'ndan yılda 17 bin gemi geçiyor. Şehir hatları ve balıkçı tekneleriyle birlikte İstanbul Boğazı'nın günlük trafiği 2 bin 500.

4 İLÇEDE 45.2 KİLOMETRE

Kanal İstanbul güzergahı Marmara Denizi'ni Küçükçekmece Gölü'nden ayıran kıstaktan başlıyor. Altınşehir ve Şahintepe mahallelerinden geçerek Sazlıdere Baraj Havzası boyunca devam edecek Kanal İstanbul, Terkos ve Durusu mahallelerinin yakınlarında Terkos Gölü'nün doğusundan Karadeniz'e ulaşacak. Proje alanı, Arnavutköy (28,6 km) Küçükçekmece (7 km), Başakşehir (6,5 km) ve Avcılar (3,1 km) ilçe sınırları içinde.





MALİYETİ 65 MİLYAR TL

Projenin 65 milyar TL yatırımla hayata geçirilmesi planlanıyor. İnşaat aşamasında 6 bin kişinin, işletme aşamasında bin 500 kişinin çalışması öngörülüyor. Kanal derinliğine bağlı olarak yaklaşık 1,5 milyar metreküp hafriyat çıkması bekleniyor. Deniz ve dip taramasından da 115 milyon metreküp malzemenin çıkacağı tahmin ediliyor.

LOJİSTİK MERKEZ

Proje kapsamında hem Marmara Denizi'ne hem de Karadeniz'e konteyner yük limanı inşa edilecek. Karadeniz'e yapılacak liman 4,8 kilometre uzunluğunda olacak. Bin 500 hektar alana lojistik merkez kurulacak.Sabah Gazetesi'nin haberine göre 3. havalimanı ve demir yolu ile entegresi sağlanacak. Küçükçekmece Gölü'ne 200, ile Sazlıdere'ye 860 tekne kapasiteli yat limanları yapılacak.

HAYVAN KÖPRÜSÜ

Kanal İstanbul'un üzerinden geçecek 6 köprü ile kara ve demiryolu ulaşımı sağlanacak. Yabani hayvanların geçişi için de ayrıca 6 köprü inşa edilecek. Köprüler dışında kanal içerisinde acil durum rıhtımları da olacak. Dalgakıranlar, fenerler ve Karadeniz ile Marmara Denizi'nde bekleme alanları inşa edilecek.

100 YIL ÖMÜR

Yatay mühendislik çalışmaları devam eden güzergâhın inşaatının 5 yılda tamamlanması bekleniyor. Proje tamamlandığında 350 DTW büyüklüğündeki gemilerin bile geçişi için uygun olacak. Ekonomik ömrü 100 yıl olacak.

YEŞİLE KORUMA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Kanal İstanbul ÇED raporu hazır. Plana yeşil alanlar, kentsel çalışma alanları, korunacak alanlar işlendi. Yapı sınırlaması getirilecek. Korunacak alanlar, sosyal altyapı alanları, afet tehlike alanları, su, atıksu ve atık sistemleri, sağlık, turizm, ulaşım, karayolları, demiryolları, denizyolları ve havayolları alanları işlendi.

KAMU PLANI

Güzergahın 12 kilometresi Sazlıdere, 8 kilometresi ise Küçükçekmece Gölü'nden geçiyor. Bir kilometrelik alan ise orman. Geri alan 23 kilometrekarelik alan kamulaştırılacak. Projeden en fazla etkilenecek alan 35 bin kişinin yaşadığı Şahintepesi.