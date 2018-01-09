FİNANS

Kanal İstanbul'un güzergahı belli oldu

09 Ocak 2018 09:32

Türkiye’nin 2023 hedefi yolundaki dev projelerden biri Kanal İstanbul için 1/100 bin ölçekli güzergah ve rezerv yapı planı tamamlandı. Türkiye’nin yüz akı projesinin tüm ayrıntıları tek tek belirlendi. Son plana göre; Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy’den geçecek Kanal İstanbul 45.2 km uzunluğunda olacak.

Kanal İstanbul'un güzergahı belli oldu
Türkiye'nin çılgın projesi Kanal İstanbul'un son planlarına ulaşıldı. Binlerce geminin tehdit ettiği İstanbul Boğazı'na alternatif yaratma fikri artık hayal olmaktan çıkıyor ve hızla gerçeğe dönüşüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'de 'Çılgın Proje' adıyla tanıttığı Kanal İstanbul'un güzergahının 1/100 bin ölçekli rezerv yapı planıyla Türkiye'nin yüz akı projesinin tüm ayrıntıları tek tek belirlendi. Son plana göre; Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy'den geçecek Kanal İstanbul 45.2 kilometre uzunluğunda olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın detaylarını açıklayacağı projenin ihale süreci de başlatıldı. Hazırlanan 5 alternatiften seçilen Kanal İstanbul'un güzergahı resmileşti. Ve sondaj çalışmaları kapsamında ilk kazma vuruldu. İşte detaylar:
 
 
HAFRİYAT ADASI
 
Projeden çıkan hafriyatla Marmara Denizi'ne 3 grup ada yapılması planlanıyor. Birinci grup ada 186 hektar olacak. İkinci grup ada 155 hektar olacak. Üçüncü grup ada 104 hektar alanı kaplayacak. Çıkan hafriyatın kalanı Karadeniz kıyısının doldurulmasında ve Terkos Gölü'nün olduğu bölgeye yeni kıyı yapımında kullanılacak.
 
KANAL İSTANBUL GEREKSİNİM
 
İstanbul Boğazı'ndan ticari gemiler Montrö Anlaşması'na göre geçiyor. Anlaşmanın yapıldığı dönemde Boğaz'dan yıllık 3 bin gemi geçiyordu. Ancak bu rakam günümüzde 50 bini buldu. 2030'da 65 bine, 2050'de ise 100 bine yaklaşacağı tahmin ediliyor. Oysa örneğin Suveyş Kanalı'ndan yılda 17 bin gemi geçiyor. Şehir hatları ve balıkçı tekneleriyle birlikte İstanbul Boğazı'nın günlük trafiği 2 bin 500.
 
4 İLÇEDE 45.2 KİLOMETRE
 
Kanal İstanbul güzergahı Marmara Denizi'ni Küçükçekmece Gölü'nden ayıran kıstaktan başlıyor. Altınşehir ve Şahintepe mahallelerinden geçerek Sazlıdere Baraj Havzası boyunca devam edecek Kanal İstanbul, Terkos ve Durusu mahallelerinin yakınlarında Terkos Gölü'nün doğusundan Karadeniz'e ulaşacak. Proje alanı, Arnavutköy (28,6 km) Küçükçekmece (7 km), Başakşehir (6,5 km) ve Avcılar (3,1 km) ilçe sınırları içinde.
 
 

MALİYETİ 65 MİLYAR TL
 
Projenin 65 milyar TL yatırımla hayata geçirilmesi planlanıyor. İnşaat aşamasında 6 bin kişinin, işletme aşamasında bin 500 kişinin çalışması öngörülüyor. Kanal derinliğine bağlı olarak yaklaşık 1,5 milyar metreküp hafriyat çıkması bekleniyor. Deniz ve dip taramasından da 115 milyon metreküp malzemenin çıkacağı tahmin ediliyor.
 
LOJİSTİK MERKEZ
 
Proje kapsamında hem Marmara Denizi'ne hem de Karadeniz'e konteyner yük limanı inşa edilecek. Karadeniz'e yapılacak liman 4,8 kilometre uzunluğunda olacak. Bin 500 hektar alana lojistik merkez kurulacak.Sabah Gazetesi'nin haberine göre 3. havalimanı ve demir yolu ile entegresi sağlanacak. Küçükçekmece Gölü'ne 200, ile Sazlıdere'ye 860 tekne kapasiteli yat limanları yapılacak.
 
HAYVAN KÖPRÜSÜ
 
Kanal İstanbul'un üzerinden geçecek 6 köprü ile kara ve demiryolu ulaşımı sağlanacak. Yabani hayvanların geçişi için de ayrıca 6 köprü inşa edilecek. Köprüler dışında kanal içerisinde acil durum rıhtımları da olacak. Dalgakıranlar, fenerler ve Karadeniz ile Marmara Denizi'nde bekleme alanları inşa edilecek.
 
100 YIL ÖMÜR
 
Yatay mühendislik çalışmaları devam eden güzergâhın inşaatının 5 yılda tamamlanması bekleniyor. Proje tamamlandığında 350 DTW büyüklüğündeki gemilerin bile geçişi için uygun olacak. Ekonomik ömrü 100 yıl olacak.
 
YEŞİLE KORUMA
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Kanal İstanbul ÇED raporu hazır. Plana yeşil alanlar, kentsel çalışma alanları, korunacak alanlar işlendi. Yapı sınırlaması getirilecek. Korunacak alanlar, sosyal altyapı alanları, afet tehlike alanları, su, atıksu ve atık sistemleri, sağlık, turizm, ulaşım, karayolları, demiryolları, denizyolları ve havayolları alanları işlendi.
 
KAMU PLANI
 
Güzergahın 12 kilometresi Sazlıdere, 8 kilometresi ise Küçükçekmece Gölü'nden geçiyor. Bir kilometrelik alan ise orman. Geri alan 23 kilometrekarelik alan kamulaştırılacak. Projeden en fazla etkilenecek alan 35 bin kişinin yaşadığı Şahintepesi.

 

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Okuyucu Yorumları36 yorum
  • 128 Oy
    BETONA DEVAM
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  • 21 Oy
    @kiziroglu075 rant vurgununa devammm.
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  • 159 Oy
    hangi akp linin tarlasından geçecek
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  • 41 Oy
    ucuz yorum
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  • 95 Oy
    işin ilginci karadenizden marma denizine akıntı çok kanal istanbul yapılırsa o akıntıyı marmara denizi kaldırırmı? ekolojik yapı nasıl etkilenir bunu hesaplayan var mı? sonuçta marmara denizi küçük deniz..
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  • 152 Oy
    Tamamda memlekete ne faydası olacak ? onca para harcanacak o paranın geri dönüşü ne kadar sürecek ? bir nefes alıyoruz vergisi kaldı vermediğimiz neden savuruyorlar ? Allah şekil vermiş boğazlar zaten oluşmuş şimdi ekolojik dengeyi bozmak neden ? geldikleri günden beri hayırlı bi işinizi görmedik hep beton hep rant hep talan
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  • 34 Oy
    @karayel0078 Panama kanalı,Süveş kanalını HİÇMİ duymadın!!!
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  • 43 Oy
    @karayel0078 allah tan da korkmuyorsunuz be hayırlı bir iş görmemiş kör gözlerinizi açın be kaç tane üniversite kaç tane hastane kaç tane havalimanı yapıldı daha sınırlara kale karakollar yapıldı ülke savunma sanayisi desteklendi hayvancılığa, tarımsal alanlara teşvikler verildi ve hala da veriliyor kaç tane projeni getir destek bizden kampanyaları yapıldı köprüler tüneller tren hatları yapıldı allah belanızı verir nankörler yiğidi öldür ama hakkını yeme demiş atalarımız bari doğru olanlara doğru demeyi başarın be ama zihniyet partinizden geliyor dünyanın en iyi işini bile alkışlamyız diyenle
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  • 45 Oy
    Bunu yaptıran kişi ''İstanbul'a ihanet ettik'' diyen kişi...
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  • 50 Oy
    saçmalık gecis guzergahi sahintepeye konutlar sebze hali insaati basladi yeni?)
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  • 39 Oy
    Adalarımızı Yunanistana verdik sıkıntı yok hafriyatla kendimize ada yapıyoruz. Millet acından kırılıyor, herkes kredi kartları ile yaşıyor, adliyeler icra dosyaları ile dolu yönetim Lale devri yaşıyor
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  • 40 Oy
    Ne kanal İş be bir mahvetmediğiniz boğaz kaldı kimlerin salyaları akıyor her yer rant doğa sonra gelir
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  • 32 Oy
    kanal üstüne 6 köprü yapılacak peki bunlar da mı paralı olacak ?
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  • 28 Oy
    pamuk eller cebe patron cıldırdı cepte bırsey kalmadı kendımızı satacagız yakında
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  • 29 Oy
    türkiyeyi komple istanbula tasiyalim, sürekli insaat yaparak gecimimizi de saglariz. marmara depremi sonrasi da ülkeyi komple kapatip öbür dünyaya göc ederiz en güzeli
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  • 28 Oy
    butun akp kıler ordan kapmıstırc arsaları
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  • 19 Oy
    gemi gecisinde ucret alinacak mi?
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  • 19 Oy
    bu ülke yerli arabasını yapmadıgı sürece para akışı dışarıya devamlı gidicek. o yüzden ne yapsan boş. önce yerli araç üretip gemideki deliği tıkamak lazım.
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  • 20 Oy
    kredi veren bulundumu hangi parayla yapılacak millet ekmeğe muhtaç hale gelirken hangi parayla bu fantazi yapılacak
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  • 12 Oy
    Natonun Karadeniz e çıkma projesi. Mondros antlaşması çöpe. amerikan planı .
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  • 13 Oy
    bu çılgın proje ????
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  • 6 Oy
    bos proje once ekonomiyi sanayiyi guclendir sonra 50 tane kanal istanbul projesi rahat rahat yaparsin zaten ekonomi yerlerde tam yerin dibine sokucak kanal istanbul ustunden gecen koprulerden 100 tl alirlar
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  • 5 Oy
    ustune kurulan kopruler gecis 100 euro olur herhalde
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  • 5 Oy
    bu proje türkiyeyi batırma projesidir metro projeleri iptal edildiği için nekadar para ödeneceği ortada bu parayı bu hatayı yapanlardan mı gariban halktanmı tahsil edilecek 2 şehir hastanalaeine doktor bulunabilecekmi 30yıl geri ödeme yaılacağ doğru mu?
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  • 4 Oy
    KÜÇÜKÇEKMECE VE AVCILAR BÖLGESİ İSTANBULUN OTURMUŞ KALABALIK İLÇELERİNDEN ŞİMDİ BURAYA BİRDE KANAL İSTANBUL GELİRSE İYİCE KARIŞCAK KALABALIK NÜFUS O KADAR İNSAN YERLEŞİM YERİ NOLCAK KANAL İSTANBUL İÇİN EN İYİ VE EN SAKİN GÜZERGAH SİLİVRİDİR.
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  • 6 Oy
    MİLLET AÇ, EKONOMİ ÇÖKMÜŞ, MUTFAKLAR YANIYOR, ENFLASYON KUDURMUŞ, İNSANLAR BUNALIMA GİRMİŞ. AKePe Lİ YANDAŞLAR ÇILGIN RANT KAZANSIN DİYE PROJE ADI ALTINDA MİLLETİN PARASI İLE OYNUYORLAR. SARAY İKBAL VE ŞAŞAASINDAN BAŞKA BİR ŞEY DÜŞÜNMEYEN OSMANLIYI DA LALE DEVRİ ÇÖKERTMİŞTİ... ASGARİ ÜCRETLİYE, EMEKLİYE GELİNCE PARA YOK...!
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  • 9 Oy
    yeşili korumaktan bahsediliyor.hangi yeşili korumak acaba.turkiyemiz şimdiye kadar görmediği doğa düşmanlığını son 15 senedır yaşıyor. 3 ncu Havalimanı bölgesinde tek yabani ot dahi bırakılmadı. havalimani alanının 5 katı alan önümüzdeki zaman yerleşime açılmak için tahrip edildi.o güzelim ormanları yok ettiniz
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  • 4 Oy
    BÜYÜKÇEKMECE GÖLÜNDEN BAŞLAYIP ÇATALCA MERALARINDAN GEÇECEK BİR GÜZERGAH DAHA KOLAY VE DAHA AZ MASRAFLI OLACAKTI NEREDEYSE YARI YARIYA AMA RANT VE POLİTİK OLARAK BU GÜZERGAH TERCİH EDİLİP ÜLKE BİRİLERİNİN DAHA ÇOK ZENGİN OLMASI İÇİN BÜYÜK ZARARA UĞRATILMIŞTIR YİNE
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  • 2 Oy
    DEPREM BÖLGESİ . KANALA UCAR ORDAKI EVLER NOT EDIN BUNU BIRI YAZMISTI BUNU DERSINIZ
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  • 7 Oy
    süper olur çokda iyi olur çünkü büyüyen istanbulu boğaz trafiği taşımıyor artık ve ro ro gemileri 2 gün bekliyorlar boğazı geçmek için yarın o bekleyen gemiler çoğalınca nerede bekleyecekler, oysa kanal istanbul yapıldığında beklemeden geçecekler ve paralı olacağı içinde türkiyeyi kalkındıracak bir proje, türkiye kalkınmassa sen kalkınamassın, para harcamadan dükkan açılmıyor, açtığın zamanda mersedese binersin kıymetini bilin siyaset yapmayın, köprüleride istemeyenler şimdi ilk önce kendileri geçiyor.
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  • 1 Oy
    KOBİLERİ KURTARMAK İÇİN%75 İ GERİ ÖDEMESİZ KREDİ VERMEYE DEVA ETSİNLER EMEKLİ%4 ZAM ALSIN OYUNU ARP YE VERSİN UYANIRLARSA %10 ALAMAZSINIZ ONAGÖRE !!!!
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  • 0 Oy
    evet söyledikleri gibi çok ihtiyaç var. en acil ihtiyacımız bu.
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  • 5 Oy
    arkadaşlar yorumlarınızı okudum önce akp hayranı olamdığımı söylemek isterim kanal İstanbul yeni boğaz demek akar yakıt gibi tehlikeli gemilerin geçişi yönlendirmek ç.kal boğzının yükünü hahafiletmek burada kuyrukta bekleyen gemileri görseniz geç kalınmış bir kara dersiniz keşke saros körfezinden de yapalıabilse hayırlı olsun derim ben
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  • 2 Oy
    @haghag genel ihtiyaçlarda bukadar maliyetli bir projeyi kaldıracak ekonomin varsa neden asgari ücret 1,603 tl açlık sınırım 2,000 tl oluyor.. kuyrukta bekleyn gemi umrumda değil öncelik işsizlik ve ekonomik sorun çözülür elimizde bu projeye ayıracak kadar artı para olur ozman yaparsın.. son 2 seçimde bu proje gösterilerek oy devşirildi yie seçim yaklaşıyor bu proje çıktı ortaya.. hyırlı olsun derken birde bu açıdan bak derim
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  • 7 Oy
    bakın beyler bayanlar cehaletinizi çamur atarak kapatamazsınız öncelikle boğazdan geçen gemiler birkaç gün zeytinburnu açıklarında sıralarını beklemek zorundalar öyle ben geldim hadi geçiyorum la olmuyor buda bekleyen gemiler büyük bir masraf oluşturuyor Montreux Anlaşması göre türkiye burdan zaten bir cüzi bir ücret alıyor ama bu yapılacak proje ile beklemeden geçip gidecekler burada da bunu sizden anlamanızı bekleyecek bir düşünce tabiki beklemiyoruz ama vizdansızlık yapmanın da bi anlamı yok
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  • 10 Oy
    Allah utandırmasın,devlete,millete hayırlı,uğurlu olsun.
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