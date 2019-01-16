FİNANS

Katar'dan 'bez sucuğa' büyük talep

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.01.2019 14:45 | Son Güncelleme

Tokat yöresine özgü "bez sucuk" üreten firma, Katar'a gönderdiği bir ton ürünün beğenilmesinin ardından aldığı yeni siparişleri yetiştirmeye çalışıyor

Firma Genel Müdürü Muharrem İçeloğlu:"6 ay önce Katar'a bez sucuk gönderdik. Olumlu sonuçlar aldık. Yaklaşık 30 ton yeni talep geldi" dedi.

Tokat'ta yapılıyor siparişler yetişmiyor!

Tokat'ta ürettiği yöreye özgü "bez sucuğu" Katar'a gönderen firma, ürünün beğenilmesi üzerine aldığı yeni siparişleri yetiştirmek için çalışıyor.
Firma Genel Müdürü Muharrem İçeloğlu, AA muhabirine, bir asırdır bez sucuk üretimi yaptıklarını, dedesi ve babasından sonra kendisinin bu işle uğraşmaya başladığını söyledi.
Asırlık lezzeti daha fazla insana ulaştırmak için 2006'da seri üretime geçtiklerini belirten İçeloğlu, "1973'te TSE'den marka tescili alınmış. Türkiye'de bez sucuğun Faydalı Model belgesini biz aldık." dedi.
Tokat'ta yapılan her sucuğun "bez sucuk" olmadığını ifade eden İçeloğlu, hazırladıkları karışımı pamuklu bezden torbalara doldurduklarını, 10 gün kurutma odasında beklettiklerini, daha sonra vakumlayıp satışa sunduklarını anlattı.
İçeloğlu, bez sucuğu diğerlerinden ayıran en önemli özelliğin, mayalamalı yöntemle yapılması olduğunu bildirdi. Ürünlerini Türkiye'nin birçok yerine gönderdiklerini, 6 ay önce de Katar'a açıldıklarını belirten İçeloğlu, Katarlıların bez sucuğu sevdiğini vurguladı.
İçeloğlu, "Katar'a 1 ton bez sucuk gönderdik. Oradan olumlu sonuçlar aldık. Yaklaşık 30 ton yeni talep geldi. Tekrar ürün göndermek için çalışmalarımız devam ediyor. Farklı ülkelere ürün göndermek için de çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

BEZ SUCUĞUN YAPILIŞI

BEZ SUCUĞUN YAPILIŞI
Tokat bez sucuğu, kıyma makinesinden çekilen et ve yağın, tuz, sarımsak ve baharat karışımıyla belirli süre karıştırılmasının ardından bez torbalara doldurulup kurutulması ve bu süreçte ürünün bir iki kez yassılaştırılmasıyla yapılıyor.
Üretim, hava koşullarına bağlı olarak değişkenlik göstermekle birlikte 10-12 günde tamamlanıyor. Geleneksel üretim yöntemiyle elde edilen üründe, tat, koku ve renk oluşumu ise kurutma işlemi süresince gerçekleşiyor.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BEZ SUCUK katar Tokat

En Çok Okunan Haberler

CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı: Celal Doğan

CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı: Celal Doğan

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Yüz binlerce kişiye müjde! Bin lira oldu

Yüz binlerce kişiye müjde! Bin lira oldu

Kritik gün! Merkez Bankası ne karar verecek?

Kritik gün! Merkez Bankası ne karar verecek?

Araç sahiplerine kötü haber! Bir zam daha geliyor

Araç sahiplerine kötü haber! Bir zam daha geliyor

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıkladı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıkladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Kredi kartı borcu yapılandırmasında detaylar belli oldu

Kredi kartı borcu yapılandırmasında detaylar belli oldu

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Artık pahalısı daha pahalı olacak!

Artık pahalısı daha pahalı olacak!

2019'da kapanacak ve üretime ara verecek şirketler

2019'da kapanacak ve üretime ara verecek şirketler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emekliler yakıt ve kira desteği istiyor

Emekliler için ek ödeme talebi!

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıkladı

Yerli kömür üretiminde rekor kırıldı

Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

Candy Hoover Group’un Çinli beyaz eşya üreticisine satış süreci tamamlandı

Dev marka satıldı

Davos Zirvesi başlıyor

Dünyanın gözü o toplantıda!

Çin kestanesi isyanı: Satışı yasaklansın

Satışı yasaklansın!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.