FİNANS

Kilosu 1 liradan satılan domatesten kasa kasa aldılar

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.06.2019 13:42 | Son Güncelleme

Mardin'in Derik ilçesinde Mehmet Nuri Sakin'in, mahalle arasında kilosunu 1 liraya sattığı bir kamyonet dolusu domates, kısa sürede tükendi.

Kilosu 1 liradan satılan domatesten kasa kasa aldılar

Mersin'den Mardin'in Derik ilçesine kamyonetle domates getiren Mehmet Nuri Sakin, kilosunu 1 liraya satışa sundu. Sakin'in 15 kiloluk kasaları 15 liradan satışa sunduğu domatesler, kısa sürede tükendi. Mehmet Nuri Sakin, "Vatandaşlar ucuz domates alabilsinler diye satıyoruz. Pazarda 2-3 liraya satılan domatesleri 1 liraya veriyoruz. Mersin'den her hafta ortalama 2 ton domates getiriyoruz. Satışa sunduğumuz domatesler kısa sürede tükeniyor. İlçe halkının ilgisi bizi memnun ediyor" dedi.

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
Mardin domates

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