FİNANS

KOSGEB'den destek aldı, Avrupa'ya ısıtmalı mont sattı

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.11.2018 11:30 | Son Güncelleme

Devlet desteğiyle ısıtmalı ceket ve mont üreten İzmirli girişimci, ürünlerini Avrupa ülkelerine ihraç etmeye başladı. Güç kaynağının kapasitesine bağlı 8 saate kadar çalışabilen ısıtma pedleri, montun içindeki sıcaklığı 60 dereceye kadar çıkartabiliyor. ısıtmalı mont veya ceketi 240 avrodan ihraç ediliyor.

KOSGEB'den destek aldı, Avrupa'ya ısıtmalı mont sattı

Daha önce ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren iş adamı Cengiz Kılıç, 2017 yılında ısıtmalı mont ve ceket üzerinde çalışmalar yaptı. Çin'de gördüğü sistemi kısa sürede geliştirip daha iyisini tasarlayan ve üreten Kılıç'ın ısıtmalı ceket ve montları özellikle soğuk iklim şartlarında çalışan işçilerin ilgisini çekti.

Üretim aşamasında KOSGEB desteğinden de yararlanan iş adamı, ürünlerini daha çok İstanbul, Ankara, Bursa ve Erzurum'a gönderiyor.

20181109_2_33333249_38857125_Web

Almanya, Fransa ve Hollanda'ya da ısıtmalı mont ve ceket gönderen Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KOSGEB'den aldığı desteğin hayatını değiştirdiğini söyledi.

Türkiye'de bu alanda çalışan bir firmanın olmadığını görünce bu işe girdiğini ve başarılı da olduğunu dile getiren Kılıç, "Yurt dışında birçok ülkeye numune gönderdik. Bunlardan geri dönüşler de oldu. Almanya, Fransa ve Hollanda'ya ilk etapta 200 mont gönderdik. Almanya'dan 2 bin mont siparişi bekliyoruz. Hedefimiz Türkiye'de bilinirliği olan bir firma olmak. İş gücünü artırarak katma değerli ürün ihraç etmek ve istihdam oluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

20181109_2_33333249_38857128_Web

Halen 20 farklı tasarımının bulunduğuna işaret eden Kılıç, şöyle konuştu:

"Isıtmalı mont veya ceketi 240 avrodan ihraç ediyoruz. Özellikle Kuzey Avrupa pazarında çok ciddi bir potansiyel olduğunu gördük ve bu ülkeleri hedef pazar olarak belirledik. İnsanların kafalarına yerleşmiş bazı markalar var. Maalesef insanlar bunları tercih ediyorlar. Sadece bizim ürünümüzü değil yerli ürünleri tercih ederek, bu ürünlerin ne kadar kaliteli olduklarını ve fiyat avantajlarını görecekler."

20181109_2_33333249_38857125_Web


MONTUN ISISI 60 DERECEYE KADAR ÇIKIYOR

Kılıç'ın verdiği bilgiye göre, ısıtmalı mont ve ceketler bir güç kaynağı yardımıyla çalışıyor. Üründe bulunan pedler montun ve ceketin içini ısıtıyor. Güç kaynağının kapasitesine bağlı olarak ürün 8 saate kadar çalışabiliyor. Montun içindeki ısı yaklaşık 60 dereceye kadar çıkarken sıcaklık da düşük, orta ve yüksek olmak üzere 3 kademede ayarlanabiliyor. KAYNAK:AA

PARTNERÜnlü diziye damga vuran sevişme sahnesi daha yayınlanmadan...Ünlü diziye damga vuran sevişme sahnesi daha yayınlanmadan...
Enerji bakanı açıkladı? Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?Enerji bakanı açıkladı? Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatıGram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ısıtmalı ceket ihraç KOSGEB girişimci

En Çok Okunan Haberler

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

AK Parti'nin anketinden Mansur Yavaş çıktı!

AK Parti'nin anketinden Mansur Yavaş çıktı!

Yurt dışından getirilen telefonların kayıt harcına zam!

Yurt dışından getirilen telefonların kayıt harcına zam!

Müdürlere üstün statü! Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak

Müdürlere üstün statü! Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak

Dolar ne kadar? 9 Kasım dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 9 Kasım dolar kuru yorumları

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Birecik Ticaret ve Sanayi Odasında personel maaşları asgari ücrete çekildi

Birecik Ticaret ve Sanayi Odasında personel maaşları asgari ücrete çekildi

Avrupa Adalet Divanı'ndan 'yıllık izin' kararı

Avrupa Adalet Divanı'ndan 'yıllık izin' kararı

Yargıtay'dan binlerce çalışanı ilgilendiren gelir vergisi indirimi kararı

Yargıtay'dan binlerce çalışanı ilgilendiren gelir vergisi indirimi kararı

Otomobil devi General Motors'tan flaş karar! Tam 18 bin kişi işten çıkarılacak!

Otomobil devi General Motors'tan flaş karar! Tam 18 bin kişi işten çıkarılacak!

Merkez Bankası açıkladı: Bugün başlıyor

Merkez Bankası açıkladı: Bugün başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hazine, 12-13 Kasım'daki tahvil ihalelerini iptal etti

Hazine, 12-13 Kasım'daki tahvil ihalelerini iptal etti

Bakanlık duyurdu! 14 milyon ürünün Türkiye'ye girişi engellendi

Bakanlık duyurdu! 14 milyon ürünün Türkiye'ye girişi engellendi

Enerji bakanı açıkladı? Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?

Enerji bakanı açıkladı? Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

'Sıfır Atık’ projesi başladı! Çöpler paraya dönüşecek

'Sıfır Atık’ projesi başladı! Çöpler paraya dönüşecek

Müdürlere üstün statü! Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak

Müdürlere üstün statü! Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.