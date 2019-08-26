'Kum zambağı'nı koparmanın cezası 48 bin 625 lira

Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan 'kum zambağı', ağustos ayının ortalarından itibaren Bodrum'da yüzünü gösterdi. Akyarlar Mahallesi Fener Burnu Mevkii'nde büyüyen kum zambaklarını koparmanın veya doğal ortamlarına zarar vermenin cezasının, 48 bin 625 lira olduğu açıklandı.

BU YIL DAHA GENİŞ ALANDA AÇTI

Deniz kenarında, kumluk ve taşlık alanlarda çıkan kum zambaklarının çiçek açması meraklıların dikkatini çekti. Beyaz çiçekleriyle görsel zenginlik yaratan kum zambaklarının bu yıl, geçen senelere göre daha geniş alanda açtığı görüldü. Bodrum Belediyesi tarafından çevresi demir korkuluk ile çevrilen kum zambaklarının korunmasını isteyen çevreciler, vatandaşların fotoğraf çekmek için bile yanına gittiklerinde çok dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Ağustos ayında çiçek açan kum zambaklarını ekim ayı ortalarına kadar görmek mümkün oluyor.

KAYNAK:DHA

