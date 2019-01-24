FİNANS

Mahkemeden Pamukkale AŞ'ye iflas kararı

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.01.2019 13:57 | Son Güncelleme

57 yıl önce kurulan Pamukkale AŞ'den kötü haber geldi. İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, yolcu ulaşımı yapan Pamukkale AŞ'nin iflasına karar verdi.

Mahkemeden Pamukkale AŞ'ye iflas kararı

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, yolcu ulaşımı yapan Pamukkale AŞ'nin iflasına karar verdi

İzmir 1. Asliye Mahkemesi, Pamukkale AŞ'nin konkordato talebini reddederek şirketin iflasını kararlaştırdı.

Alınan bilgiye göre, İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, yolcu ulaşımı yapan Pamukkale AŞ'nin konkordato talebini değerlendirdi.

Şirketin mali durumuna ilişkin raporları inceleyen mahkeme heyeti, firmanın ticari faaliyetlerini sürdürmesine imkan olmadığına hükmederek konkordato talebini reddetti ve iflas kararı verdi.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
pamukkale aş Ticaret Mahkemesi konkordato

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