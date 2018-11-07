Marketler ve markalar indirime giriyor!

Dövizdeki gelişmeler nedeniyle fiyatları fahiş oranda artıran market ve markalar dolarda son günlerde yaşanan düşüşle birlikte indirimi yeniden gündemlerine aldı. Ancak dolar ağustostan bu yana yüzde 35 düşerken, fiyatları artıran marketler aynı oranda indirime yanaşmıyor. Sadece bazı ürünlerde yüzde 10'luk indirim planı yapılıyor.

EN AZ YÜZDE 10 İNDİRİM OLUR



Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Mustafa Altunbilek, "Kura bağımlı yani ithal edilen selüloz nedeniyle tuvalet kağıtları, bebek bezleri ve hijyen grubunda ciddi bir fiyat artışı olmuştu. Doların gerilemesiyle birlikte bu grupta gelecek hafta itibarıyla fiyatlarda en az yüzde 10 indirim olur" ifadelerini kullandı. Edinilen bilgilere göre, hijyen markalarında indirimin yüzde 10, aynı ürünlerin market markalarında ise yüzde 20 civarında bir indirim yapılması planlanıyor.

TÜKETİCİLER TEPKİLİ



Tüketiciler ise fiyat artıran marketlerin kur düşerken indirime gitmemelerine tepkili. Alışverişlerini ucuzluk sitelerine kaydıran tüketiciler özellikle hijyen ürünlerindeki fiyatların yüksekliğinden şikayetçi. Marketlerde selüloz hammaddeli ürünlerin fiyatları dudak uçuklatıyor. 24'lü tuvalet kağıtlarında fiyatlar 57 TL'yi bulurken, 16'lı olanlar 35 TL'yi gördü. Bebek bezlerinde de durum farklı değil. 5 beden 42'li bebek bezinin fiyatı 83 TL'ye dayandı.