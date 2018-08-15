Mayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin 'işgücü istatistikleri' raporunu açıkladı.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 89 bin kişi azalarak 3 milyon 136 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,5 puanlık azalış ile yüzde 9,7 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 0,6 puanlık azalış ile yüzde 11,6 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 2 puanlık azalış ile yüzde 17,8 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0,5 puanlık azalış ile yüzde 9,9 olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı yüzde 48,1 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı Mayıs döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 650 bin kişi artarak 29 milyon 138 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4 puanlık artış ile yüzde 48,1 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 97 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 747 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,8’i tarım, yüzde 19,5’i sanayi, yüzde 7,2’si inşaat, yüzde 54,6’sı ise hizmet sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,8 puan, inşaat sektörünün payı 0,3 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,6 puan, hizmet sektörünün payı 0,6 puan arttı.