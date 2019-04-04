FİNANS

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.04.2019 10:19 | Son Güncelleme

TCMB, üretici fiyatlarının TÜFE üzerindeki baskısının bir miktar arttığını belirtti.

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası aylık fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı. Raporda, tüketici fiyatları üzerinde üretici fiyatları kaynaklı maliyet baskısının bir miktar arttığı tespitine yer verildi.

Raporda öne çıkan başlıklar şöyle:

Çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonundaki yavaşlama devam etmiş, ana eğilimindeki düşük seviyeler korunmuştur.

Bu dönemde hizmet yıllık enflasyonu yataya yakın bir seyir izlerken, temel mallar enflasyonundaki yavaşlama eğilimi alt gruplar geneline yayılarak sürmüştür.

Gıda yıllık enflasyonu taze meyve ve sebze fiyatlarındaki belirgin artışa bağlı olarak yükselmiştir.

Enerji enflasyonundaki artışta ise döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki gelişmeler etkili olmuştur.

Bu dönemde temel mal grubu fiyatlarındaki ılımlı seyirde Türk Lirası'ndaki değer kaybına karşın, iç talepteki zayıflamanın etkileri izlenmiştir.

Tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı maliyet baskıları bir önceki aya kıyasla bir miktar artmıştır.

Facebook'ta yeni bir skandal daha!Facebook'ta yeni bir skandal daha!
Merkez Bankası'ndan swap hamlesiMerkez Bankası'ndan swap hamlesi
Merkez Bankası'ndan yeni hamleMerkez Bankası'ndan yeni hamle
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
merkez bankası enflasyon tüfe

En Çok Okunan Haberler

O ilçede MHP'den 'seçim iptal edilsin' başvurusu

O ilçede MHP'den 'seçim iptal edilsin' başvurusu

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

Dolar alacaklar dikkat!

Dolar alacaklar dikkat!

Ekonomistlerden enflasyon değerlendirmesi

Ekonomistlerden enflasyon değerlendirmesi

Ödemeler 30 Nisan'da

Ödemeler 30 Nisan'da

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kötü haber! Zam geldi

Kötü haber! Zam geldi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kurundaki dalgalanmayla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kurundaki dalgalanmayla ilgili açıklama

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıkladı! İhracatta mart ayında rekor

Bakan açıkladı! Rekor kırıldı

Rakip firmayla irtibata geçti, tazminattan oldu

Çalışanlar dikkat! Bunu yapan tazminatsız kovulur

Merkez Bankası'ndan swap hamlesi

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan swap hamlesi

Merkez Bankası'ndan swap hamlesi

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Altın fiyatları neden yükselmeyecek?

Resmi Gazete'de yayımlandı! TCDD'ye 356 işçi alınacak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yüzlerce personel alınacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.