Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Türk lirası zorunlu karşılıklara ödenen faizi yüzde 7'den yüzde 13'e çıkarıyor.

Yeni faiz oranının 21 Eylül'den itibaren uygulanacağı bildirildi.

ZORUNLU KARŞILIK NEDİR?

Zorunlu karşılıklar, mevduat kabul eden bankaların bu mevduatlara karşılık olarak, merkez bankasında tutmaları gereken mevduatlarının kanunen saptanmış oranıdır.

Zorunlu karşılık oranları merkez bankaları için para politikası aracı olarak kullanılabilir. Piyasadaki para miktarı bu oranlarla ayarlanır ve bankaların kredi tabanını direkt olarak etkiler.

Zorunlu karşılığa bağlı yükümlülükler iki haftada bir cuma günleri hesaplanır. Zorunlu yükümlülükler, Merkez Bankası'yla, hazineyle ve diğer yurtiçi bankalarla uluslararası anlaşmayla kurulmuş bankaların kendi merkez ve şubelerine olan yükümlülükleri hariç olmak üzere, aşağıda belirtilen yurtiçi bilanço kalemlerinden oluşur:

1) Mevduat/katılım fonu

2) Repo işlemlerinden sağlanan fonlar

3) Kullanılan krediler

4) İhraç edilen menkul kıymetler

5) Sermaye benzeri borçlar

6) Yurt dışı şubeler gözetiminde izlenen krediler

7) Yurt dışı şubeler gözetiminde izlenen yurt içi yerleşiklerin mevduatı/katılım fonu

8) Yurt dışı merkez ve şubelere net yükümlülüklerinin (e) ve (f) bentlerinde tutarları aşan kısmı

9) Kredi kartı ödemelerindeki borçlar

