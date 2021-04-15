Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? İşte Reuters anketi ve ekonomistlerin cevabı

Ancak Kavcıoğlu ne kadar daha önceki yazılarında yüksek faizin yüksek enflasyona yol açtığını savunsa da, geçtiğimiz hafta yatırımcılarla toplantılarında enflasyonun şu anda bulunduğu seviyenin sıkı politika gerektirdiğini ifade ederek, faizlerin erken indirileceği endişelerini kısmen yatıştırdı.
Kavcıoğlu atamasının hemen ardından vaktinden önce bir PPK toplantısı yapmayacağını belirterek bir başka endişeyi gidermişti.
Buna rağmen Reuters anketindeki faiz indirimi sorusuna yanıt veren 14 ekonomistten 5'i ilk faiz indirimini ikinci çeyrekte beklerken, 7'i ise bunun üçüncü çeyrekte olacağını, iki kişi ise son çeyrekte olacağını öngördü. Reuters'ın görev değişimi öncesi yaptığı son ankette ise ilk indirimin üçüncü ya da dördüncü çeyrekte yapılacağı hatta 2021'e kalabileceği öngörülüyordu.
Yılsonu politika faizi anketinin medyanı %15 seviyesinde bulunurken, tahminler %10 ila %20 bandında yer alıyor.
Erdoğan'ın 20 Mart Cumartesi, günün erken saatlerinde yayımlanan bir kararnameyle Ağbal'ı görevden alması Türk varlıkları üzerindeki satış baskısını artırmıştı.
Kavcıoğlu'nun atanmasıyla TL bir haftada %12 civarında değer kaybetmiş ve BIST100 endeksi 2008 küresel finansal krizinden beri en büyük günlük düşüşü yaşamıştı.
Erdoğan'ın sık sık faizlerin düşmesi gerektiği konusundaki açıklamalarıyla bağımsızlığı hakkında şüpheler oluşan Merkez Bankası'nın kredibilitesi ise iki yıl içerisinde üçüncü başkanın da aniden görevden alınmasıyla büyük bir darbe daha almıştı.
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşük faiz konusundaki isteğini yerine getirebildiği sürece, Kavcıoğlu görevde kalacaktır," diyen Capital Economics gelişmekte olan piyasalar kıdemli ekonomisti Jason Tuvey, "Ancak bu polikaya sadık kalmanın 2021 sonuna doğru ve 2022'de giderek zorlaşacağını düşünüyoruz."
MUFG'nin bir araştırmasına göre yabancı yatırımcılar Kavcıoğlu'nun atanmasından sonraki hafta içerisinde yaklaşık $1.9 milyar değerinde devlet tahvili ve hisse satarak, 2006'dan beri Türk varlıklarından en hızlı çıkışı gerçekleştirmişlerdi.
Liradaki değer kaybının bir kısmı Mart ayında %16.19 seviyesinde bulunan enflasyona yansımış olsa da Nisan ayında enflasyonun daha da yükselmesi bekleniyor ve bu durum Merkez Bankası'nın faiz indirmesini daha da zorlaştırıyor.
Bankacılar %30'u aşan üretici fiyatları enflasyonunun tüketici fiyatlarına da yansıyacak olmasıyla da tüketici enflasyonu için risk görüyor. Bankacılara göre görev değişimleri ardından TCMB'nin faiz artışı yapamayacağına ilişkin piyasa öngörüsü, %19 politika faizinin yeterli olmayacağının anlaşıldığı bir noktada TL'yi baskı altında bırakabilme riski de içeriyor. Tüm bunlar enflasyona ilişkin beklentileri daha da bozuyor.
Bu ay izlenecek ana gelişmeler arasında ay sonundaki enflasyon raporu da öne çıkıyor. Bankacılara göre piyasalarda en büyük soru işareti %19 politika faizinin önümüzdeki dönemde yeterli olmadığının fiyatlandığı bir senaryo. Bu senaryo TL için önemli riskler taşıyor.
Ekonomistler, piyasaya güven vermek için Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta yapılacak olan toplantıda faizleri en azından sabit tutması ve tercihen sıkılaştırma eğilimli bir mesaj yayımlaması gerektiğini söylüyor.
Faiz indirimi veya güvercin bir metin yayımlanması durumunda ise TL'deki satış baskısının artacağı görüşü piyasaya hakim. TL'nin değer kaybetmesi ise ithalat fiyatlarını artırarak, önce üretici fiyatlarının sonrasında ise tüketici fiyatlarının yükselmesiyle enflasyonun körüklenmesine sebep oluyor.
Morgan Stanley, güncel araştırma notunda TCMB'nin beklenmedik bir faiz indirimine gitmesi durumunda TL'nin %15-20 civarında değer kaybederek 9.50-10 seviyesine gelebileceğini belirterek, ekledi:
"Politika devamlılığı senaryosuna göre, dolar/TL'de kısa dönemde marjinal bir değer kazancı ancak orta vadede 8.60-8.90'a doğru bir değer kaybı bekiyoruz."
TCMB, faiz kararını 15 Nisan saat 1400'te açıklayacak.
Reuters
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