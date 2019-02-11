Milyonerler geçen yıl 144,3 milyar liralık döviz aldı

Türkiye'deki milyonerler hesaplarına, geçen yıl 144,3 milyar liralık döviz, 41,5 milyar liralık Türk lirası cinsinden para, 2,6 milyar liralık da altın ekledi.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2018 sonu itibarıyla Türkiye'de hesabında 1 milyon lira ve üzeri bakiye olan 161 bin 800 kişi bulunuyor. Bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı ise Türk lirası bazında 1 trilyon 24 milyar 25 milyon lira düzeyinde hesaplanıyor.

Milyoner mudilerin bankalardaki mevduatının dağılımına bakıldığında, bunun 465 milyar 687 milyon lirasını yerel para cinsinden mevduat, 552 milyar 519 milyon lirasını döviz tevdiat hesabı, 5 milyar 819 milyon lirasını da kıymetli maden depo hesapları oluşturuyor.

Geçen yıl sonunda ise milyonerlerin hesabında 3 milyar 175 milyon liralık altın, 408 milyar 209 milyon liralık döviz ve 424 milyar 237 milyon liralık Türk lirası cinsinden para tuttuğu görüldü.

Böylece milyonerler, geçen bir yıllık süreçte hesaplarına yaklaşık 2,6 milyar liralık altın, 144,3 milyar liralık döviz, 41,5 milyar liralık da Türk lirası cinsinden para ekledi.