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Milyonlarca emekilye AYM'den kötü haber

18 Ocak 2018 09:21

2000 yılı ve sonrasında emekli olan 5 milyon kişinin beklediği initibak kararı açıklandı. AYM eşit zam başvurusunu reddetti.

Milyonlarca emekilye AYM'den kötü haber
Türkiye Emekliler Derneği üyesi İbrahim Avcı, 2000 yılı öncesinde emekli olanlara yapılan intibak zammının, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara da yansıtılması için Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu. Kamu Denetçiliği Kurumu başvuruyu haklı buldu. Bunun üzerine Avcı, Ankara İş Mahkemesi'nde dava açtı. Ancak mahkeme davayı reddetti. Dava, Yargıtay'a taşındı. Yargıtay iş mahkemesinin kararını onayınca; Avcı, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Anayasa Mahkemesi (AYM) bu başvuruyu inceleyerek 10 Ocak’ta kararını açıkladı
 
AYM KARARI AÇIKLADI
 
Anayasa Mahkemesi kararında, Avcı’nın başvurusunda iddia edildiği gibi anayasaya aykırılığın söz konusu olmadığı belirtildi. 2000 yılı sonrası emeklilerinin sosyal güvenlik hakkının ihlal edilmediğini açıklayan AYM, mahkemeye erişim hakkının devam ettiğini de belirtti. AYM, konunun yetkisiz olduğuna, mahkeme masraflarının başvuran üzerinde bırakılmasına hükmetti.
 
DAVA AİHM’YE GİDİYOR
 
AYM’nin tebliğini dün alan Türkiye Emekliler Derneği avukatı Cafer Tufan Yazıcıoğlu, üst mahkemenin kararını haksız bulduğunu ifade etti. Konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşıyacaklarını söyleyen Yazıcıoğlu şunları söyledi: “Anayasa Mahkemesi iç hukuk yollarının tüketilmesi açısından gidilmesi zorunlu yerdi. Şimdi 6 ay içinde kararı, İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıyacağız. Anayasa Mahkemesi'nin kararı daha önce verilen bireysel başvuru kararlarıyla çelişkili yorum taşımaktadır. Mahkeme kamu denetçiliği kurumu kararını ve dosyadaki bilirkişi raporlarını görmezden gelmiştir.”
 
HAKSIZLIK GİDERİLMELİ
 
2000 yılından önce emekli olan SSK’lılara intibak yasası çıkartılmış ve 2 milyondan fazla emekli 355 liraya varan zam almıştı. Hatta yapılan bazı hatalar dolayısıyla maaşı eksik bağlandığı tespit edilen 2 bin 500 kadar emeklimize 22 bin lirayı bulan toplu ödemeler de yapıldı. 31 Aralık 1999 tarihinde emekli olan bir vatandaş bu haktan yararlanırken 1 Ocak 2000’de yani bir gün sonra emekli olan birisi ise yararlanamadı. (Güneş)
 

 

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Okuyucu Yorumları16 yorum
  • 38 Oy
    Anayasa mahkemesi???...Kimin ana yasa mahkemesi...Adaletsizliğin haksızlığın hukuksuzluğun,Dayısı olanın mahkemesi.Bu halkın vergilerinden maaş alıp şişmanlayan guruh...ben 30 yıldır vergi ödüyorum..Şahsıma hakkımı haram ediyorum.Asla helal etmiyorum .Mahşerdede davacıyım bu ve benzeri kurumlardn...Bu karar bir kere eşitlik ilkesine aykırı..Sen 1999 da emekli olana ver . bir gün sonra emekli olana verme..hani eşitlik ilkesi vardı...Bence haksızlığın ,dayısı olanın dibine batmış bir kurum...
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  • 35 Oy
    seçimde bu kararların hesabini bu hükümetten Elbet ki sorariz
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  • 32 Oy
    İktidarın elinde oyuncak olmuş bir yüksek(!) mahkeme.. Tanrım ne günlere kaldık ya?
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  • 26 Oy
    ya zaten emeklının hakkını savunjan bır kuruluş varmıkı yazıklar olsun
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  • 21 Oy
    tamam işte secım zamanı emeklılerı kandırmak ıcın cıkartırlar merak etmeyın saten bu planlanmıstır emikli büyüklerım ellerınızden operım lütfen şu oyunlra gelmeyın artık lutfen
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  • 14 Oy
    karar adeletsiz zaten bu ülkede ne zaman güzel adeletli şey olmuşki 2000 yılında emekli ayrı maaş 2000 sonra emekli olan ayrı maaş tüh yazıklar olsun karar verenler demekki vicdanınız bunu böyle kabul ediyor
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  • 14 Oy
    haksızlık giderilmeli...intibak zammı verilmeli...
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  • 13 Oy
    Bu mahkeme üyeleri halka değil kendilerine hizmet ediyorlar vatandaşa değil onun için intibak yasasını ret ediyorlar......
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  • 4 Oy
    NASIL BİR ÜLKEDE YAŞAMAK İSTİYORSUNUZ: BASIN VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN OLMADIĞI,MİLLİ GELİRİN ADALETLİ BİR ŞEKİLDE PAYLAŞILMADIĞI,HİÇBİR ŞEKİLDE ELEŞTİRİNİN KABUL EDİLMEDİĞİ,AYRI GÖRÜŞTE OLANLARIN TERÖRİST,DARBECİ İLAN EDİLDİĞİ,HER GÜN GÜNDEMİN DEĞİŞTİĞİ ,KANUN YERİNE "KHK"-LARIN HÜKÜM SÜRDÜĞÜ,AYRIŞTIRILAN VE MECLİSİN DEVRE DIŞI KALDIĞI UMUDUN YOK OLDUĞU BİR ÜLKEDE Mİ,YOKSA DEMOKRASİNİN,EŞİTLİĞİN,ÇOK SESLİLİĞİN,SAYGININ,SEVGİNİN,ANLAYIŞIN,İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN VE EN ÖNEMLİSİ DE ADALETİN OLDUĞU BİR ÜLKEDE Mİ?HİÇBİR BASKI ALTINDA KALMADAN HÜR İRADENİZİ KULLANARAK KARARINIZI VERİN LÜTFEN!!!
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  • 2 Oy
    emekliler suriyeli olsak hemen ıntibak yapılırdı.tek suçumuz türk emeklisi olmak. emekli düşmanıbir iktidardan başka bişey çıkmazdı zaten geçmiş olsun tüm emklilerimize.
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  • 2 Oy
    aynı işte çalış, eşit prim günü doldur ama emekli olunca daha düşük maaş al...adaletsizlik ortada ama mahkemeler adaletsizlik yok diyor...
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  • 1 Oy
    Bu zamana kadar kim emeklinin yüzünü güldürdü ki de AYM güldürsün,emekliyi ganiye dahi alan yok
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  • 1 Oy
    2000 ÖNCESİ VE 2000 SONRASI EMEKLİLER ARASINDAKİ AYIRIMCILIK HAKSIZLIK DEĞİLMİ YANİ. NE ZAMAN BİZ HAKSIZLIĞA UĞRAMAMIŞ VATANDAŞ OLARAK KENDİMİZİ GÖRMEYE BAŞLAYACAĞIZ ACABA
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  • 1 Oy
    EY BÜYÜKLERİMİZ, BİZ 1İNCİ SINIF VATANDAŞ SAYILMA HAYALİNDEN VAZ GEÇTİK DE EN AZINDAN İNSAN SAYILMA HAYALİMİZİ BARİ YERLE BİR ETMEYİNİZ.
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  • 1 Oy
    HANİ NEREDE ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARINA DİRENEN ALT MAHKEMELER?SIKIYSA BU KARARA DA DİRENİN???İŞİNİZE GELİNCE EYVALLAH,GELMEYİNCE YALLAH!!!SİZ ŞİMDİ BUNA "HUKUK" MU DİYORSUNUZ,YOKSA "GUGUK" MU?
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  • 0 Oy
    AYM KARARINI BİZİMKİLER TANIMAZ VE GEREĞİNİ YAPARLAR.
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