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Motorin ve benzine yerli alternatif geliyor!

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.12.2018 12:20 | Son Güncelleme

AR-GE firması sahibi Faruk Durukan, dizel ve benzinli araçlar için daha çevreci, daha verimli, daha ucuz ve milli bir akaryakıt geliştirdi.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde çalışmalarına devam eden Faruk Durukan, “Gelişmekte olan değil, gelişmiş Türkiye” sloganıyla faaliyetlerine devam ediyor. Türkiye’de bir çok buluşa imza atan Durukan, son olarak dışa bağımlılık oranının yüksek olduğu akaryakıt sektöründe çalışmalar yaptı. Çalışmalar sonucunda geliştirilen iki cins akaryakıt hem dizel motorlar için hem de benzinli araçlar için kullanılabiliyor. Yeni geliştirilen yeni akaryakıt ile araçların emisyon değerlerinin yüzde 50 civarında azaldığını ifade eden Durukan, araçların performanlarında da önemli bir artış olduğunu söylüyor. Yerli imkanlar ile Türkiye’de geliştirilen ve üretilen yeni yakıt aynı zamanda fiyat oranıyla da benzeri ürünlerden daha ucuza mal edilebiliyor.

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Çalışma hakkında bilgi veren Faruk Durukan, “Bu elde ettiğimiz yeni bir yakıt türüdür. Bu mazota göre şu an yüzde elli daha tasarruflu olmakta. Dünyada bir ilktir. Çevre dostudur. Tam yanmayı sağladığı için havaya monoksit gazını bırakmıyor. Böylelikle yüzde 50 tasarruf sağlıyor. Bu gün 6 lira gibi düşündüğümüz bir litre mazotu 3 liradan kullanabiliyorsunuz. Artı olarak tam yanmayı sağladığı için hava kirliliğinin de sonu olmuş oluyor. Bu çalışma için patent başvurularında da bulunduk. Testlerde yanma farkının yarı yarıya olduğu çok açık bir şekilde görüldü. Bu sadece araçlar için değil gemiler için, enerjinin çok kullanıldığı traktörler için, bir çok alanda yüzde elli tasarruf sağlayacak” dedi.

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Yeni akaryakıtın kullanıldığı araçta yapılan testlerde motor emisyon değerlerinin mazota göre yüzde 50 oranında azaldığı gözlendi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
benzin dizel otomobil motorin

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Okuyucu Yorumları 35 yorum
güzel kardeşim Türkiye de mazotunda benzininde litresi yaklaşık 3 tl ye mal oluyor zaten. Türkiye de akaryakıtta yüksek ötv olduğu için fiyatı 6 tl yi geçiyor. senin yaptığın buluşta araçlarda kullanılmaya başlayınca ona da ötv uygulanacak onun da fiyatı 6 tl yi geçecek, yoksa zaten benzin ve mazot normal şartlarda pahalı değil, sen neyin kafasını yaşıyorsun.
Benzinle mazot devletin ekmek kapısı kardeşim haberin yok mu? her an fetöcü ilan edilebilirsin. böyle buluşlar yapma adamı oyarlar :)
Biz bu haberleri duymak istiyoruz. Teşekkürler FARUK bey
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