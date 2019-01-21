FİNANS

Mustafa Koç'suz üç yıl!

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.01.2019 11:48 | Son Güncelleme

Koç ailesinin üçüncü kuşak üyesi ve iş dünyasının önde gelen isimlerinden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, hayata veda edeli üç yıl oldu. Mustafa Koç'u ölümünün 3. yıl dönümünde saygıyla anıyoruz.

Mustafa Koç'suz üç yıl!

21 Ocak 2016'da, 56 yaşında hayata gözlerini yuman Mustafa Koç, iş dünyasındaki başarılarının dışında hayırsever kişiliği, spora ve sanata ilgisiyle de tanınıyordu.

Mustafa Koç, 29 Ekim 1960 yılında Rahmi Koç ve Çiğdem Simavi çiftinin ilk çocukları olarak Ankara'da dünyaya geldi. 1971-1975 yılları arasında Sankt Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu'nda orta öğrenimini tamamladı. Lise öğrenimini 1980'de İsviçre'deki Lyceum Alpinum Zuoz'da, yüksek öğrenimini ise 1984 yılında ABD'deki George Washington Üniversitesi'nde yaptı.

13 YIL HOLDİNGİ YÖNETTİ

Çalışma hayatına 1984'te Tofaş'ta müşavir olarak başlayan Koç, Ram Dış Ticaret'te Satış Müdürlüğü ve Satış Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1992 yılında Koç Holding'e geçen Koç, çeşitli görevlerinin ardından 2003 yılından vefatına kadar holdingin yönetim kurulu başkanlığını üstlendi.

Öte yandan, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği 2005-2010 Dönemi Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı'nı yürüten Koç, Rolls-Royce Uluslararası Danışma Kurulu üyesi olup, JP Morgan Uluslararası Konseyi ile Council on Foreign Affairs Uluslararası Konseyi'nde de yer aldı.

Koç, ayrıca Bilderberg Toplantılarının Yürütme Kurulu Üyesi olup, sosyal ve kültürel yaşama katkılarını hayata geçiren Vehbi Koç Vakfı'nın Yönetim Kurulu ve Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın Mütevelli Heyeti üyesiydi. Mustafa Koç, 2005 yılında İtalya hükümetinin Cavaliere D'Industria nişanına, 2012 yılında Uluslararası Leonardo Ödülü'ne layık görüldü.

4 Nisan 2003 yılından vefatına kadar Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Mustafa Vehbi Koç, Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyeliği ve İstanbul Golf Kulübü'nün başkanlığını da yapıyordu.

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik de Mustafa Koç'u sosyal medya paylaşımıyla böyle andı.


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