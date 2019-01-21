Mustafa Koç'suz üç yıl!

21 Ocak 2016'da, 56 yaşında hayata gözlerini yuman Mustafa Koç, iş dünyasındaki başarılarının dışında hayırsever kişiliği, spora ve sanata ilgisiyle de tanınıyordu.

Mustafa Koç, 29 Ekim 1960 yılında Rahmi Koç ve Çiğdem Simavi çiftinin ilk çocukları olarak Ankara'da dünyaya geldi. 1971-1975 yılları arasında Sankt Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu'nda orta öğrenimini tamamladı. Lise öğrenimini 1980'de İsviçre'deki Lyceum Alpinum Zuoz'da, yüksek öğrenimini ise 1984 yılında ABD'deki George Washington Üniversitesi'nde yaptı.

13 YIL HOLDİNGİ YÖNETTİ

Çalışma hayatına 1984'te Tofaş'ta müşavir olarak başlayan Koç, Ram Dış Ticaret'te Satış Müdürlüğü ve Satış Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1992 yılında Koç Holding'e geçen Koç, çeşitli görevlerinin ardından 2003 yılından vefatına kadar holdingin yönetim kurulu başkanlığını üstlendi.

Öte yandan, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği 2005-2010 Dönemi Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı'nı yürüten Koç, Rolls-Royce Uluslararası Danışma Kurulu üyesi olup, JP Morgan Uluslararası Konseyi ile Council on Foreign Affairs Uluslararası Konseyi'nde de yer aldı.