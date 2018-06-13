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Nüfusu 150 binden 1,5 milyona çıkacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.06.2018 14:42 | Son Güncelleme

Yıllık yaklaşık 3 milyon gecelemeyle iç turizmin lideri olan Balıkesir'in Edremit Körfezi ve Marmara Denizi'ndeki Avşa Adası, Ramazan Bayramı'nı dolu geçirecek.

Nüfusu 150 binden 1,5 milyona çıkacak

Çanakkale'nin Küçükkuyu beldesinden Ayvalık'a kadar hesap edildiğinde yaklaşık 145 kilometre sahil şeridine sahip Edremit Körfezi, 30 binden fazla yatak kapasitesi ve 130 binin üzerinde ikinci konutuyla (yazlık) iç turizmde ilk sıralarda yer alıyor.

Ayvalık, Gömeç, Ören, Altınoluk, Akçay, Zeytinli ve Güre gibi tatil merkezlerinin bulunduğu bölge, 3 gün ve fazla süreli tatillerde İstanbul, Bursa ve İzmir gibi kentler başta olmak üzere birçok noktadan tatilci ağırlıyor.

Arife günüyle birlikte 4 günlük tatil imkanını kaçırmak istemeyen binlerce kişi de Edremit Körfezi'ndeki tesislerde yerini ayırtırken, ikinci konutların kapıları da Ramazan Bayramı'nda açılacak.

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezinin yanı sıra Zeytinli, Akçay, Altınoluk ve Güre mahallelerinde turistik tesislerin bulunduğunu vurgulayarak, rezervasyon yaptırmadan bölgeye gelecek vatandaşların yer bulma sıkıntısı çekebileceğini söyledi.

Yola çıkmadan önce tatilcilerin mutlaka rezervasyonlarını yaptırmalarını ve netleştirmelerini isteyen Saka, şunları kaydetti:

"Bu yıl iklimin de uygun gitmesiyle Edremit Körfezi Ramazan Bayramı'ndan itibaren turizm yönünden oldukça hareketli günler yaşayacağa benziyor. Ramazan Bayramı rezervasyonlarda hemen hemen yüzde 100 doluluk oranına ulaştık. Bu doluluk bayramdan sonra da devam edecek. Çünkü bayram sonrasına da rezervasyonlar oluyor."

- Bölge nüfusu bayramda 10 katına çıkacak

Seçimden dolayı rezervasyonlarda aksama ve dolulukta bir düşme olacağını tahmin ettiklerini ancak bunun olmadığını dile getiren Saka, "İlçemizin kış nüfusu 150 bin. Yaz sezonunda nüfusumuz bir milyon 200 ile bir milyon 300 bin arasında değişiyor. Bu rakam bayramda 1,5 milyonu geçer diye bekliyoruz. Pazar günü herkes oyunu da kullanır." dedi.

Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği (EKTİD) Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Yavuz da Ramazan Bayramı öncesi bölgedeki otellerde hemen hemen hiç yer kalmadığını belirterek, 3-4 günün çok yoğun geçeceğini söyledi.

Ayvalık Otelciler ve Pansiyoncular Derneği Başkanı İbrahim Çolak ise ilçedeki otellerin dolduğunu ve artık yer bulmak isteyenlerin işinin zor olduğunu söyledi.

Yine her zamanki gibi ilçeye en çok İstanbulluların geleceğini dile getiren Çolak, "Bu noktada bizim için önemli olan, 3 günlük Ramazan Bayramı nedeniyle ilçemize gelen tatilcilerin dışarıda kalmamaları ve iyi bir hizmet alabilmelerini sağlayabilmektir." dedi.

- Avşa'ya günübirlik turistler gidecek

Avşa Otel, Motel, Apart ve Pansiyoncular Derneği Başkanı Metin Akın, adada çok sayıda yazlık konutların bulunduğunu bunun dışında da büyük turistik tesislerin yer aldığını söyledi.

Deniz suyu sıcaklığının istenilen seviyelerde olduğunu ifade eden Akın, "Oteller ve pansiyonlar yüzde 100 olmasa da dolu. Bizim en büyük avantajlarımızdan birisi yüzde 100 dolu olmasak da günübirlik ziyaretçimiz çok. İstanbul dışında Tekirdağ yani Trakya bölgesinden de gelen var. Balıkesir merkez, Bursa buralardan da gelen çok. Dolu dolu bir bayram geçireceğiz." dedi. AA

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Edremit avşa Ege

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