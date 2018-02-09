FİNANS

Ocakta en çok borsa kazandırdı

09 Şubat 2018 12:11

TÜFE ve Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ocak ayında en fazla reel getiriyi yüzde 5,6 ile BIST 100 endeksi sağladı.

Ocakta en çok borsa kazandırdı

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ocak ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı. Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,63, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,6 ile BIST 100 Endeksi'nde gerçekleşti.
 
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından külçe altın yüzde 2,23, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 0,83 ve euro yüzde 0,18 oranında reel getiri sağladı. Buna karşılık, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,10 ve ABD doları yüzde 2,74 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 2,20, DİBS yüzde 0,80 ve euro yüzde 0,15 oranında reel getiri imkanı verirken, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,13 ve ABD doları yüzde 2,77 oranında kayba neden oldu.
 
BIST 100 Endeksi üç aylık değerlendirmede de Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,34, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,57 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, DİBS'lerin Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,31, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,19 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olduğu belirlendi.
 
Altı aylık değerlendirmeye göre ise külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,24, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 7 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde DİBS'ler Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,77, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,09 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak tespit edildi.
 
YILLIK BAZDA EN ÇOK BIST 100 KAZANDIRDI
 
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde de BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 28,60, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 30,68 ile yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı. Diğer taraftan ABD doları Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,25, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,79 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.AA

 

15.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
5.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
Okuyucu Yorumları0 yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın