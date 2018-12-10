Ölüm aylığı hangi durumlarda kesilir?

Erkek çocuklarda ölüm aylığı bağlanabilmesi için öğrenci değilse 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Orta öğrenim öğrencilerine 20, yükseköğrenim öğrencilerine ise 25 yaşını dolduruncaya kadar ölüm aylığı ödeniyor. Ortaöğrenimin 20, yüksek öğrenimin de 25 yaşından önce bitirilmesi halinde, ölüm aylıkları bu yaşlar beklenmeden kesiliyor. Kız çocukları evlendikleri anda aylıkları kesilirken, erkek çocuklar öğrencilikleri devam ettiği sürece evlenseler de aylıkları kesilmiyor.

Lisansüstü ve doktora da yüksek öğrenim kapsamında değerlendiriliyor. Lisansüstü eğitimine veya doktoraya devam eden erkek çocukların aylıkları 25 yaşını dolduruncaya kadar ödenmeye devam ediyor.

Mesleki Eğitim Kanunu'na tabi olarak çırak, kalfa ve ustaların eğitimi ile okullarda ve işletmelerde yapılacak mesleki eğitime devam eden 18 yaşından büyük öğrencilere ise ölüm aylığı bağlanmıyor.

Zihinsel yetersizliği olmakla birlikte zorunlu temel eğitim kapsamında kayıt ve devam zorunluluğu olan ve özel eğitim mesleki eğitim merkezleri ile özel eğitim iş uygulama merkezlerine devam edenlere 20 yaşını dolduruncaya kadar ölüm aylığı bağlanıyor.