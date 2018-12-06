OPEC petrol üretimini kısmaya karar verdi

Son aylarda petrol fiyatlarında sert düşüş yaratan arz fazlasını gidermek amacıyla üretim kısıntısına karar vermek için Viyana'da toplanan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) bu yönde bir karara vardı.

OPEC'den bir kaynak, örgütün petrol üretimini azaltmak üzerinde anlaşma sağladığını ancak henüz miktarı belirlemediğini ifade etti. Kısıntı miktarına ilişkin nihai kararın yarın akşam açıklaması bekleniyor.

Bu arada Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid al-Falih'in günlük 1 milyon varillik kesintinin yeterli olacağını söylemesiyle petrol fiyatları geriledi.

Petrol zengini krallık daha önce günlük 1.3 milyon varil kısıntıdan yanaydı.

Güne 61 doların üzerinde başlayan ve 62 dolar sınırına kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı söz konusu açıklama ile 58 dolar civarına kadar geriledi.

Brent petrol saat 15:00'da yüzde 2'den fazla düştü ve 59.85 dolardan işlem gördü.



