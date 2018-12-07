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OPEC'ten petrol kararı

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.12.2018 16:19 | Son Güncelleme

OPEC günlük petrol üretimini 800 bin varil kısma kararı aldı.

OPEC'ten petrol kararı

OPEC, petrol üretiminin günlük 800 bin varil kısılmasına karar verdi.

Piyasa beklentisi günlük 1.3 milyon varillik kısıntı şeklindeydi.

Karar sonrası Brent petrol fiyatı 61.70 dolardan işlem gördü.

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OPEC petrol

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