OVP (Orta Vadeli Program) bugün açıklanıyor

Piyasalar bugün açıklanacak olan OVP'ye odaklanmış durumda. Saat 11:00 itibariyle açıklanması beklenen OVP'de TCMB'nin sert faiz artışı ardından mevcut para politikası ile ne derece uyumlu ve etkili bir maliye politikasının açıklanacağı izleniyor.
OVP'de piyasa beklentilerini karşılayan bir program açıklanması halinde TL'ye destek olması bekleniyor.
Dolar/TL, saat 09:28 itibariyle 6.2518 ve euro/TL 7.3197seviyesinde yer aldı.
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