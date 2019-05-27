Palandöken: 'Biletinize isminizi ve TC yazdırmayı unutmayın'

Yolculukta can ve mal güvenliği için ferdi koltuk sigortasının önemine dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinde şehirlerarası yolculuk yapacak olan vatandaşlar otobüs bileti alırken biletin üzerine isim, soy isim, koltuk numarası ve TC numarasını yazdırmalı. Ferdi koltuk sigortasından yararlanmak için otobüs biletlerinin üzerindeki bilgiler kesinlikle unutulmamalı” dedi.

'BİLETLERE İSİM SOY İSİM VE TC YAZDIRMAK BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR'

Ramazan Bayramı tatiline otobüsle çıkacak vatandaşlara uyarıda bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “'Ramazan Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek için şimdiden program yapmaya başladı. Vatandaşlarımız tatil planlarını yaparken otobüs biletlerini güvenilir firmalardan almayı ve bilet üzerine isimlerini ve TC numaralarını yazdırmayı unutmamalı. Çünkü bazı vatandaşlarımız ailecek çıkacakları tatiller için otobüs bileti alırken anne, baba ve çocukların biletlerini tek bir isim üzerinden yazdırıyor. Ancak olası bir kaza durumunda kişinin tanınması ve güvenlik kontrollerinde emniyet güçlerinin işinin kolaylaştırılması gibi konularda bilet üzerinde kişinin T.C kimlik numarası ile isminin ve soy isminin yazılması çok büyük önem taşımaktadır” şeklinde konuştu.