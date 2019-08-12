Palandöken: Esnaf bir an önce borcundan kurtulmak istiyor

Faizlerin yüksek olduğu dönemlere ilişkin borç yapılandırması bozulan esnafın bugün itibariyle toplam borcu ödenemeyecek bir noktaya geldiğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Palandöken, “Kamu alacaklarına uygulanan gecikme zammı oranı iki yıl için yıllık yüzde 16,8’den yüzde 30’a çıktı. Daha önce vergi ve prim borçlarını yapılandırıp bunları zamanında ödeyemediği için yapılandırması iptal olanlar, bugün altından kalkamayacakları bir borçla karşı karşıyalar. Öyle ki ne esnaf bu borcu ödeyebilir, ne de kimse bu borcu tahsil edebilir. Keza esnafın, haciz konulacak mal varlığı da kalmadı” diye konuştu.

"CEZALAR ADİL OLMALI"

Yeni borç yapılandırmasında kamuya olan tüm borçların kapsama alınmasını isteyen Palandöken, “Geçmiş dönemlerdeki borç yapılandırmalarında bazı idari para cezaları yapılandırma kapsamına alınmadı. Oysa öyle cezalar var ki, esnafın dükkanını içindeki malıyla satsanız ödeyemez. Bugün 52 bin TL’nin üzerinde kesilen para cezaları var ve önceki yapılandırmaların kapsamına girmiyor. Yeni yapılandırmada cezaların hepsi dahil olacak şekilde kamuya olan tüm borçlar kapsama alınmalı. En önemlisi cezalar daha adil olmalı” sözlerine yer verdi.