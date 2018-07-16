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Para ile vatandaş olunabilecek ülkeler! İşte detaylar...

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.07.2018 16:51 | Son Güncelleme

Yurt dışında yaşamanın hayalini kuruyorsanız bu ülkelerden para karşılığı vatandaşlık hakkına sahip olabilirsiniz. İşte parasını verip vatandaşı olabileceğiniz ülkeler...

Değişen dünya, artık sınırları ve kuralları kaldırmaya yönelik uygulamaların geçerli olduğu bir gezegen olma yolunda hızla ilerliyor.

Para ile vatandaşlık hakkı alabileceğiniz ülkeler

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Son yıllarda en gözde durumlardan biri de para vererek başka bir ülkenin vatandaşı olmak. Bu uygulama ülkemizde de geçerli olmaya başlayacak. İşte dünya genelinde para ile satın alabileceğiniz kimlikler...
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Malta

Malta
Bu küçük Avrupa Birliği ülkesi, dünya genelinde hem imar hem de vatandaşlık konusunda çok açık görüşlü. Malta vatandaşı olabilmek için 650 bin Euro'yu bu ülkenin hesabına yatırmanız gerekiyor.
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Malta hem coğrafi hem de siyasi konumu nedeniyle çok avantajlı. Akdeniz'in en önemli liman ülkelerinden biri olan bu yer, Schengen Bölgesi içerisinde olduğu gibi ABD vizesinin de en kolay verildiği ülkeler arasında.
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Singapur

Singapur
Uzak Doğu'nun yeni gözdesi, büyük yatırımlara ev sahibi yapan bu Singapur, biraz maliyetli olsa da para karşılığında vatandaşlık verebiliyor.
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Ülke vatandaşlığına geçebilmek için öncelikle 2 milyon dolar sahibi olmalısınız. Bunun yanı sıra yıllık geliriniz de 160 milyon dolar olmalı.
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Belçika

Belçika
Avrupa'nın refah seviyesi en yüksek ülkelerinden biri olan Belçika, 800 bin Euro karşılığında vatandaşı olabileceğiniz bir ülke.
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Bunun yanında ülkede en az 3 sene yaşamanız ve oturma izniniz olmalı.
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Karadağ

Karadağ
Sırbistan'dan ayrıldıktan sonra hızla büyüyen Balkan ülkesi, daha geniş nüfusa ve iş gücüne sahip olmak için parayla vatandaşlık veriyor.
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Karadağ vatandaşlığı için ödemeniz gereken tutar ise 500 bin Euro.
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İngiltere

İngiltere
Evet, yanlış duymadınız para karşılığında İngiliz vatandaşı olabilirsiniz. Ancak bunun için bazı şartlar var.
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Öncelikle İngiltere'de 5 yıl süre kapsamında 1 milyon pound değerinde yatırım sahibi olmalısınız. Ayrıca aynı süre ile oturma izni hakkınız da olmalı. Ayrıca herhangi bir vukuata dahil olmamanız gerekiyor.
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Hong Kong

Hong Kong
Hong Kong'da da vatandaşlık için yapılacak şey belli.
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Hong Kong vatandaşı olmak için ülkeye 1 milyon 260 bin dolar değerinde yatırım yapmanız gerekiyor.
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Uruguay

Uruguay
Vatandaşı olma açısından en ekonomik ülkelerin başında Uruguay geliyor.
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3 yıllık oturma izni sonrasında aylık 1200 dolarlık gelirinize karşılık bu Güney Amerika ülkesinin vatandaşı olabilirsiniz.
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Slovakya

Slovakya
Slovakya da vatandaşlık için yatırım isteyenlerden.
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Küçük ve şirin Avrupa ülkesi Slovakya, vatandaşlık için 1 milyon euroluk yatırım istiyor.
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Kanada

Kanada
400 bin dolarlık yatırım isteyen Kanada bununla da kalmıyor.
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800 bin dolarlık mal varlığı ile Kanada vatandaşı olabiliyorsunuz.
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Arnavutluk

Arnavutluk
Arnavutluk'ta vatandaş olmak daha ucuz.
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Bu Balkan ülkesinin vatandaşı olabilmek için 200 bin dolarlık yatırım yapmanız yeterli.
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