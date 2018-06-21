Pazardaki soğan hem gözleri hem cepleri yaktı! Kilosu 7 lira oldu

Perşembe pazarına giden vatandaşlar, fiyatları görünce şaşırdı. Pazarda soğanın kilosu 7 liradan, patatesin kilosu 4-5 liradan, limonun kilosu 10 liradan, bamya ve taze fasulyenin kilosu da 12 liradan satıldı. İlk kez soğanın 7 liradan satıldığı gördüklerini dile getiren vatandaşlar, yarım kilo almak zorunda kaldıklarını ifade etti. Birçok kişi de soğan ve patates tezgahlarına yaklaşamadan elleri boş döndü.

Pazar esnaflarından Halil İbrahim Darı, hal fiyatlarının da yüksek olmasından yakınarak, "İnsanlar almak zorlanıyor. Normalde geçtiğimiz yıllarda bu aylarda biz soğan ve patatesin kilosunu 1 lira 50 kuruşa ya da 2 liraya satıyorduk. Soğanda hastalık var. Halden biz 6 liraya alıyoruz. Soğan Hatay Reyhanlı'dan geliyor. Daha önce soğan ve patatesin 3 kilosunu 5 liraya satardık. Şimdi 1 kilo satamaz olduk. 10-15 güne fiyatların düşmesini bekliyoruz" dedi.

Diğer bir esnaf Zahid Özkaya ise, soğanda artık tane hesabı yapıldığını belirterek, kendilerinin de mağdur olduğunu söyledi.



PAZARA GELEN ŞAŞKINLIK YAŞADI



İzmir'in Hatay semtinde kurulan Perşembe Pazarı'nda, soğanın tezgahtaki fiyatı 7 liraya kadar çıktı. Patatesin fiyatı da 5 ile 6 lira arasında değiştiyor. Pazara gelen vatandaşlar, özellikle soğanın fiyatını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlardan Serpil Tekin, çok pahalı olduğunu, hiç bu kadar yüksek fiyatlarla karşılaşacağını düşünmediğini belirtti. Pahalı da olsa soğan almak zorunda olduklarını belirten Tekin, "Bir kilo soğanı 7 liradan yiyeceğimi 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Doları geçti. Artık kokusu ile yemeği pişireceğiz. Kıymetli, değerini bilmek lazım. 3 haftada bu kadar nasıl yükselebilir. Tarladaki garibim çiftçiden kaç paraya alıyorlar acaba, yazık köylümüze, yazık" diye konuştu.