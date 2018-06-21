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Pazardaki soğan hem gözleri hem cepleri yaktı! Kilosu 7 lira oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.06.2018 15:52 | Son Güncelleme

Manisa'daki perşembe pazarında soğan, patates, bamya ve limon fiyatları el yaktı. Soğanın kilosu 7 liradan satılırken, pazarcılar müşterilerin yarım kilo aldığını belirterek hal fiyatlarının da yüksek olmasından yakındı.

Pazardaki soğan hem gözleri hem cepleri yaktı! Kilosu 7 lira oldu

Perşembe pazarına giden vatandaşlar, fiyatları görünce şaşırdı. Pazarda soğanın kilosu 7 liradan, patatesin kilosu 4-5 liradan, limonun kilosu 10 liradan, bamya ve taze fasulyenin kilosu da 12 liradan satıldı. İlk kez soğanın 7 liradan satıldığı gördüklerini dile getiren vatandaşlar, yarım kilo almak zorunda kaldıklarını ifade etti. Birçok kişi de soğan ve patates tezgahlarına yaklaşamadan elleri boş döndü.

Pazar esnaflarından Halil İbrahim Darı, hal fiyatlarının da yüksek olmasından yakınarak, "İnsanlar almak zorlanıyor. Normalde geçtiğimiz yıllarda bu aylarda biz soğan ve patatesin kilosunu 1 lira 50 kuruşa ya da 2 liraya satıyorduk. Soğanda hastalık var. Halden biz 6 liraya alıyoruz. Soğan Hatay Reyhanlı'dan geliyor. Daha önce soğan ve patatesin 3 kilosunu 5 liraya satardık. Şimdi 1 kilo satamaz olduk. 10-15 güne fiyatların düşmesini bekliyoruz" dedi.

Diğer bir esnaf Zahid Özkaya ise, soğanda artık tane hesabı yapıldığını belirterek, kendilerinin de mağdur olduğunu söyledi.


PAZARA GELEN ŞAŞKINLIK YAŞADI

İzmir'in Hatay semtinde kurulan Perşembe Pazarı'nda, soğanın tezgahtaki fiyatı 7 liraya kadar çıktı. Patatesin fiyatı da 5 ile 6 lira arasında değiştiyor. Pazara gelen vatandaşlar, özellikle soğanın fiyatını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlardan Serpil Tekin, çok pahalı olduğunu, hiç bu kadar yüksek fiyatlarla karşılaşacağını düşünmediğini belirtti. Pahalı da olsa soğan almak zorunda olduklarını belirten Tekin, "Bir kilo soğanı 7 liradan yiyeceğimi 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Doları geçti. Artık kokusu ile yemeği pişireceğiz. Kıymetli, değerini bilmek lazım. 3 haftada bu kadar nasıl yükselebilir. Tarladaki garibim çiftçiden kaç paraya alıyorlar acaba, yazık köylümüze, yazık" diye konuştu.

Pervin Durmaz isimli vatandaş da geçen hafta soğanın 5 lira olduğunu ama almadıklarını söyledi. Durmaz, "Şimdi 7 lira, artık sanırım soğan yemeyeceğiz. Gitgide pahalı oluyor. Geçen yıl 1 liraya alıyorduk. Seneye 10 lira mı olur 20 lira mı belli değil" diye konuştu. Vatandaşlardan Kemal Kurt ise "Anlaşılır gibi değil. Altın borsasına dönüştü. Tarım politikaları iflas etti. 'Yiğit muhtaç oldu kuru soğana', derlerdi. Bu artık başka türlü düşünülmeli" dedi.

Pazarcılardan Sedat Özcan da fiyatlardan şikayetçi oldu. Artık insanların kilo ile değil tane olarak soğanı aldıklarını söyleyen Özcan, "Alıcı da bulamıyoruz. Biz de şaşırdık, tarihinde ilk kez soğan bu fiyatları gördü. Allah herkesin yardımcısı olsun. Her gün üstüne 50 kuruş, 1 lira zam geliyor. Öyle olunca biz de bunu etikete yansıtmak zorunda kalıyoruz. Kimse alamıyor. Üç tane isteyen de var 5 tane isteyen de. Artık kilo ile soğan satamıyoruz" dedi.

Pazar esnafından Yaşar Anatemur da, "Biz de mağduruz ama 2 yıldır mahsuller tarlada kalıyor. Çiftçi çok zor durumda. Bankalara borçlandılar, traktörünü satanlar oldu. Şimdi ürün biraz pirim yapınca isyan etmemek lazım. Çiftçileri de düşünmemiz gerekiyor. Soğan fiyatı yüksek ama yapabileceğimiz birşey yok. Vatandaş fiyatı yüksek buluyor. Alamayıp dönen çok. Poşete koyup, fiyatı görünce bırakıp gidiyorlar" diye konuştu.

SOSYAL MEDYADA PATATES SOĞAN ESPRİSİ

Patates ve soğanın fiyatı, sosyal medyaya da konu oldu. Sosyal medya kullanıcıları, bir kadının boynunda asılı olan soğan ve patetes fotoğrafını 'Ooo, Fatma teyzemin gelini yine düşman çatlatıyor' notuyla paylaştı. Fotoğraf, kısa sürede paylaşım ve beğeni rekoru kırdı. DHA

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
REİS dik dur eyilme ÜLKÜCÜLER de seninle.. ulan her yerden saldırsanızda ALLAH CC izniyle 3 gün sonra zafer yine İSLAM ın olacak..
Erdoğan ve Binali ye kapak olsun...
STOKÇULARA İNAT, KİMSE ALMASIN.
Yemezsin olur biter et yemeyelim kıyma yemeyim bi patates sogan vardı artık onuda yemecegiz yumurta ekmek devam
@yuce.mustafa265 keşke bunu demeseydin , yarın öbür gün yumurtaya da zam gelir, napalım horozların ve tavukların keyfini bekliyoz denir!
Yoksulun sırtından doyan doyana Bunu Yoksulun sırtından doyan doyana Bunu gören yürek nasıl dayana Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana Bilmem söylesem mi söylemesem mi Arkadaşlar bu arada benim soyadım da AK-KOYUN. yani 16 yıl AKP ye oy vermiş aptal KOYUN un biriyim. Yalan söylüyor diyecek bazıları ama bunu isteyene ıspatlarım. Şimdi çıkıp demeyin Soğan la hükümetin ne alakası var. Bunların o kadar yanlışı çok ki sayfalar bana yetmez yazmaya. Artık "TAMAM" bıktım bunlardan. Bunlar yüzündün yaklaşık 2 yıldır işsizim. Oysa Memlekette işsizlik yok diyorlar. Herşey YALANNNNNNNNN Ülke gün geçtikçe bat
7 de olur 77 de... tek böbrekle yasamak sağlığı olumsuz etkilemiyormuş!!
sogan lobisi hasmetli liderimizi deviremez. buyuk oyunu boz turkiye. israyilin sogan fiyatini belirlemesine izin verme
az kaldı bu kafayla onuda ithal ederiz. üretimin olmsdığı yerde çöküş kaçınılmazdır..
Ekonomi bakanları bu duruma açıklık getirin.
istanbulda soğan ın kilosu 10 tl.alın len ucuz.
En çok kullanılan maddeleri,nasıl kullanmazsın.Artık hamburgerciler,parayı dah çok Patatese verecekler(!).
yazıklar olsun hıcbırsey uretemıyoruz uretımı bıtırdık ekonomı bıttı bunların tek sorumlusu akp ulkeyı batırdılar
Eskiden hükümetle oynayacakları zaman tüp yağ sigara şeker karaborsası uyguluyorlardı zayıf hükümeti bir ayda indiriyorlar senaryo aynı ama o hayalleri kursaklarında kalacak 2000 öncesine baktığımızda her ay zam vardı rahmetli kemal sunalın dediği gibi Zama kuyruğa şerbetlendik .)) oyunları üç gün sonra bozulacak inşallah.
24 hazirandan sonra 1 lira olacak depolarında bekleyenlerinde malları bir yerlerinde patlayacak sonra çıkıp diyeceklerki çiftçinin hali ne olacak çiftçi bu komisyonculara satmadın devlete satacak 24 hazirandan sınra.
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