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Petrol fiyatları 75 dolara kadar tırmandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.04.2018 09:35 | Son Güncelleme

Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı, İran Petrol Bakanı Bijen Zengene'nin yorumlarının ardından 75,10 dolara kadar tırmandı.

Petrol fiyatları 75 dolara kadar tırmandı

Dünya genelinde en yaygın kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı bugün TSİ 22.20'de 75,10 dolara kadar tırmandı.

ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da TSİ 22.45'te 69,03 dolara kadar yükseldi.

İran Petrol Bakanı Zengene, bugün yaptığı açıklamada, yüksek petrol fiyatlarının orta vadede piyasada volatiliteye neden olacağı için Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütüne (OPEC) zarar verebileceği uyarısında bulundu.

Bijen Zengene ayrıca, petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi nedeniyle OPEC ile OPEC dışındaki bazı ülkelerin petrol kesintisi anlaşmasının bu yıl sona ermesinin ardından uzatılmasına gerek olmadığı düşüncesine sahip olduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
petrol akaryakıt

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
biri şu iranlı bakanın ağzını bantlasın konuşup konuşup bizim benzini zamlandırıyor
demek ki indirim filan yok zaten pompa fiatlarıda mazotu 5,60 gösteriyor
3.dünya savaşı çıkacak neredeyse volatilite olmasında ne olsun Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü buna müdahale eder mi biraz zor bence bu durum sadece kralların işine yarıyor.
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