FİNANS

Poşeti bedava verene bin TL ceza

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.11.2018 16:21 | Son Güncelleme

Meclis'te görüşülmeye başlayan torba yasa içerisinde yer alan alışverişlerde poşetlerden ücret alınmasına ilişkin uygulamada taban fiyat belli oldu. Plastik poşetlerden alınması planlanan rakam 25 kuruş olarak belirlendi. Alışveriş sonrası müşterilerinden poşet ücreti almayan işletmelere ise M2'sine göre ceza uygulanmasına karar verildi.

Poşeti bedava verene bin TL ceza

Marketlerde poşetlerin parayla satılmasını da içeren Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Poşet başına 25 kuruş

Düzenlemenin yasalaşmasıyla 15 mikron ila 50 mikron arası kalınlıkta olan plastik alışveriş poşetleri, market kasalarında tüketiciye ücretli olarak verilmeye başlanacak. Uygulanacak taban ücret ise 25 kuruştan az olmayacak.

M2 BAŞINA 10 TL CEZA

Düzenlemeye aykırı olarak plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her m2' si için 1O TL idari para cezası verilmesi planlanıyor. Bu da 100 m2 bir market için bin TL ceza anlamına geliyor.KAYNAK: YENİŞAFAK

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Anahtar Kelimeler:
poşet ücret ceza

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