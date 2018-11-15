Poşeti bedava verene bin TL ceza

Marketlerde poşetlerin parayla satılmasını da içeren Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Poşet başına 25 kuruş

Düzenlemenin yasalaşmasıyla 15 mikron ila 50 mikron arası kalınlıkta olan plastik alışveriş poşetleri, market kasalarında tüketiciye ücretli olarak verilmeye başlanacak. Uygulanacak taban ücret ise 25 kuruştan az olmayacak.

M2 BAŞINA 10 TL CEZA



Düzenlemeye aykırı olarak plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her m2' si için 1O TL idari para cezası verilmesi planlanıyor. Bu da 100 m2 bir market için bin TL ceza anlamına geliyor.KAYNAK: YENİŞAFAK

