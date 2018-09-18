Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Dijital Dönüşüm Merkezleri kuruyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜSİAD'ın Sanayide Dijital Dönüşüm Günleri etkinliğinde yaptığı konuşmada ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son bir aydır görece zor zamanlar yaşandığını belirten Varank, "Ama bunların hepsini atlatacak dirence sahibiz." dedi.

"Gelir dağılımı, finansmana erişim, beşeri ve sosyal kalkınmada çok iyi seviyelere geldik." ifadelerini kullanan Varank, "2023 yılında, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek istiyoruz. Bunun için bir paradigma değişimine ihtiyaç var." açıklamasını yaptı.

Varank, sanayiciler için Dijital Dönüşüm Merkezleri kurduklarını bildirerek, Ankara ve Bursa'da model fabrikaların kasım ayında hizmete açılacağı bilgisini verdi. AA

