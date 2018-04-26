Şeker fabrikalarında bugün 3 ihaleye çıkılacak

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Afyon, Burdur ve Elbistan şeker fabrikalarının özelleştirilmesi sürecinde nihai pazarlık görüşmeleri bugün gerçekleştirilecek.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan (ÖİB) yapılan açıklamaya göre, Türkşeker'e ait Afyon Şeker Fabrikası'nın nihai pazarlık görüşmesi saat 15.30'da, Burdur Şeker Fabrikası'nın nihai pazarlık görüşmesi saat 16.30'da ve Elbistan Şeker Fabrikası'nın nihai pazarlık görüşmesi saat 17.30'da ÖİB binasında yapılacak.