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Şekerbank’tan emeklilere 2 bin 100 TL promosyon

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.01.2020 12:05 | Son Güncelleme

Şekerbank'a maaşını taşıyan emekliler toplamda 2 bin 100 TL'ye kadar nakit promosyon kazanabilecek. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Şekerbank, Kazandıran Emekli Paketi ile maaşını Şekerbank'a taşıyan emeklilere 3 yıllık taahhüt karşılığında maaş tutarlarına göre 375 ila 450 TL arasında değişen promosyon ödemeleri sunuyor.

Şekerbank’tan emeklilere 2 bin 100 TL promosyon

Maaşını Şekerbank'a taşıyan emekliler aynı zamanda iki otomatik ödeme talimatı verdiğinde 150 TL, 10 adet müşteri ile sınırlı olmak üzere yönlendirdiği her yeni emekli için de 150 TL olmak üzere toplam 1500 TL promosyona hak kazanacak.

Böylece maaşını Şekerbank’a taşıyan emekliler toplamda 2 bin 100 TL'ye kadar nakit promosyon kazanabilecek.

Şekerbank, Kazandıran Emekli Paketi kapsamında promosyonların yanı sıra, yüzde 0,90'dan başlayan faiz oranlarıyla masrafsız ihtiyaç kredisinden faydalandırıyor. Paket dahilinde ayrıca avantajlı faiz ile vade beklemeden istenilen an para yatırıp çekilebilen Gece Gündüz Hesabı da açılabiliyor.

Emekliler ayrıca Şeker Bonus kredi kartının ilk yılında üyelik aidatı ücretinden muaf tutulurken, kredi kartı alan emekliler 1 yıl boyunca kiralık kasa hizmetinden de ücretsiz yararlanabiliyor.

Emekliler bunun dışında paket kapsamında kredi kartları ile yapacakları 500 TL'lik market harcaması ile 100 TL'lik bonus kazanacak.

Kazandıran Emekli Paketi'nden yararlanmak üzere maaşını Şekerbank’a taşıyan emekliler, Şekerbank şubelerinden ücretsiz para çekebiliyor, yurt içi tüm banka ATM’lerinden ise yine ücretsiz bakiye sorgulama ve para çekimi yapabiliyor.

Emekli maaş müşterileri, internet, mobil şube ve çağrı merkezi aracılığıyla yapacakları havale ve EFT işlemlerini de ücretsiz gerçekleştirebiliyor.

Emeklilere, Şekerbank şubelerinden gerçekleştirecekleri tüm işlemlerde öncelikli hizmet verilmesinin yanı sıra emekli maaş müşterileri, 444 0 344 numaralı Emekli Destek Hattı’na tüm bankacılık işlemleri için 7 gün 24 saat ulaşabiliyor.

Kazandıran Emekli Paketi'nden yararlanmak isteyen emekliler, 31 Mart 2020 tarihine kadar sekerbank.com.tr'den ve Şekerbank şubelerinden başvuru yaparak maaşlarını taşıyabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, "Şekerbank olarak emeklilerimizin hayatını kolaylaştırmaya özen gösteriyoruz. Bu kapsamda da sektörümüzde ilk olan hizmetler sunuyoruz. Emeklilere özel sunduğumuz tüm ürün ve hizmetleri Kazandıran Emekli Paketi ile bir araya getirdik. Böylece emeklilerimiz Şekerbank güvencesi ile tüm uygulamalarımızdan ayrıcalıklı olarak faydalanabilecek." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Emekli, maaş, Şekerbank,

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