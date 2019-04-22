FİNANS

Sezonun ilki gerçekleşti! Dev gemi 620 turistle Kuşadası'na geldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.04.2019 08:29 | Son Güncelleme

Aydın'ın Kuşadası ilçesine, bu yıl ilk seferini gerçekleştiren Malta bayraklı kruvaziyer gemisi 'Celestyal Crystal', çoğunluğu ABD'li ve İngiliz, toplam 620 turist getirdi.

Sezonun ilki gerçekleşti! Dev gemi 620 turistle Kuşadası'na geldi

Bugün saat 09.30 sıralarında 620 yolcu ve 389 mürettebatıyla Kuşadası Ege Port Limanı'na yanaşan gemiden inen ABD'li ve İngiliz turistler, İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi turlarına katıldı. Tur programına katılmayan yolcular Kuşadası çarşılarına yöneldi. Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, "'Malta bayraklı 'Celestyal Crystal' adlı yolcu gemisi 2019 sezonu boyunca 40 sefer düzenleyerek, yaklaşık 36 bin turisti Kuşadası'na getirecek. Geçen Şubat ayından bugüne kadar 14 gemi ile 13 bin 750 yolcu getirdik. Kuşadası Ege Port Limanı'na düzenli seferlerini gerçekleştiren Celestyal Cruise firmasının dışında 35 büyük Amerikan gemisi Kuşadası'na sefer düzenleyecek" dedi.

Yunanistan'ın Girit Adası'ndan gelen kruvaziyer gemisinin bugün akşam saatlerinde, Pire Limanı'na gitmek üzere Kuşadası Limanı'ndan ayrılacağı bildirildi.

celestyal-crystal-kusadasina-ilk-seferini-gerceklestirdi_8819_dhaphoto2

(DHA)

PARTNERTürkler en çok bu ülkeyi sevdiTürkler en çok bu ülkeyi sevdi
Boğaz'dan '100 milyon dolar' geçtiBoğaz'dan '100 milyon dolar' geçti
Yenilenebilir enerji desteğinde '10 yıl' kriteriYenilenebilir enerji desteğinde '10 yıl' kriteri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Celestyal Crystal turist kruvaziyer gemisi

En Çok Okunan Haberler

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Altun: Devletimiz hesap soracaktır

Altun: Devletimiz hesap soracaktır

Sri Lanka'da ölü sayısı 290'a yükseldi

Sri Lanka'da ölü sayısı 290'a yükseldi

Sebzede yüksek fiyatlarla ilgili beklenen açıklama geldi

Sebzede yüksek fiyatlarla ilgili beklenen açıklama geldi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Akaryakıt fiyatlarına büyük zam

Akaryakıt fiyatlarına büyük zam

Bakanlık açıkladı! Fiyatı 2 TL olacak

Bakanlık açıkladı! Fiyatı 2 TL olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

100 milyon dolarlık süper lüks yat Boğaz'dan geçti

Boğaz'dan '100 milyon dolar' geçti

Yenilenebilir enerji desteğinde '10 yıl' kriteri

Yenilenebilir enerji desteğinde '10 yıl' kriteri

Gram altın yatırımcısının yüzünü güldürdü

Gram altın yatırımcısının yüzünü güldürdü

Bakan Selçuk'tan memurlara 'sendika' açıklaması

Bakan Selçuk'tan memurlara 'sendika' açıklaması

Mersin İş ve Kariyer Fuarı’nda 130 firma, iş arayanları bekleyecek

Bu fuarda firmalar iş arayanları bekliyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.