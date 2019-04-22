Sezonun ilki gerçekleşti! Dev gemi 620 turistle Kuşadası'na geldi

Bugün saat 09.30 sıralarında 620 yolcu ve 389 mürettebatıyla Kuşadası Ege Port Limanı'na yanaşan gemiden inen ABD'li ve İngiliz turistler, İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi turlarına katıldı. Tur programına katılmayan yolcular Kuşadası çarşılarına yöneldi. Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, "'Malta bayraklı 'Celestyal Crystal' adlı yolcu gemisi 2019 sezonu boyunca 40 sefer düzenleyerek, yaklaşık 36 bin turisti Kuşadası'na getirecek. Geçen Şubat ayından bugüne kadar 14 gemi ile 13 bin 750 yolcu getirdik. Kuşadası Ege Port Limanı'na düzenli seferlerini gerçekleştiren Celestyal Cruise firmasının dışında 35 büyük Amerikan gemisi Kuşadası'na sefer düzenleyecek" dedi.

Yunanistan'ın Girit Adası'ndan gelen kruvaziyer gemisinin bugün akşam saatlerinde, Pire Limanı'na gitmek üzere Kuşadası Limanı'ndan ayrılacağı bildirildi.

(DHA)

