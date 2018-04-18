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SGK'dan işverene 'eksik gün belgesi' uyarısı

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.04.2018 02:37 | Son Güncelleme

Sosyal Güvenlik Kurumu'nca eksik çalışmaya ilişkin bilgi ve belgelerin kurumca istenilmesi halinde ibraz edilmesinin zorunlu olduğu belirtilerek, "İlgili bilgi ve belgelerin kurumca yapılan tebligata rağmen ibraz edilmemesi veya ibraz edilen bilgi ve belgelerin kurumca belirlenecek usul ve esaslara uygun düzenlenmemiş olması halinde geçersiz sayılarak, kanunun 86'ncı maddesinin beşinci fıkrasına göre işlem yapılacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

SGK'dan işverene 'eksik gün belgesi' uyarısı

SGK'dan eksik gün belgelerinin verilmesine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 67'nci maddesiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 86'ncı maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarının değiştirildiği anımsatıldı.

Açıklamada, "Bu doğrultuda maaş ödemeleri ayın 15'i ile takip eden ayın 14'ü arasında olan işyerleri için 15 Mart -14 Nisan süresine ait 2018 yılı mart ayına, maaş ödemeleri ayın 1'i ila 30'u arasında olan iş yerleri için 1 Mart- 31 Mart süresine ait 2018 yılı mart ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden başlamak üzere, hali hazırdaki uygulamada olduğu gibi, eksik gün bildirim nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde belirtilmesi gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Eksik çalışmaya ilişkin belgelerin ilgili ay/aylar için düzenleneceği ancak kuruma verilmeyeceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu belgeler Kanunun 86'ncı maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen süreyle işverence saklanacaktır. Eksik çalışmaya ilişkin bilgi ve belgelerin kurumca istenilmesi halinde ibraz edilmesi ise zorunlu olacaktır. İlgili bilgi ve belgelerin kurumca yapılan tebligata rağmen ibraz edilmemesi veya ibraz edilen bilgi ve belgelerin kurumca belirlenecek usul ve esaslara uygun düzenlenmemiş olması halinde geçersiz sayılarak, kanunun 86'ncı maddesinin beşinci fıkrasına göre işlem yapılacaktır."

(AA)

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sosyal güvenlik kurumu SGK eksik gün belgesi
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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