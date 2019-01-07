Sigaradaki vergi düzenlemeleri enflasyonu arttıracak

Resmi Gazete'nin Cumartesi günkü sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre sigara ve tütün ürünlerinde daha önce yüzde 63 olan vergi oranı yüzde 67'ye yükseltildi. Öte yandan 28 kuruş olan asgari maktu vergi tutarı sıfırlanırken, 42 kuruş olan maktu vergi tutarında değişiklik yapılmadı.

Böylece sigaranın düşük bir fiyatla satılmasının engellemesine yönelik olarak getirilen asgari maktu vergi oranı sıfırlanmış oldu.

Garanti Bankası Yardımcı Başekonomisti Seda Güler Mert, sigaranın vergi oranlarında yapılan değişikliğin daha pahalı sigaralarda vergi miktarını artırırken, asgari maktu vergi sıfırlandığı için 8.5 TL'nin altında satılan sigaralarda vergi miktarını düşüreceğini söyleyerek, "Asgari maktu vergi oranının sıfırlanmasıyla -paket başına 5.6 TL'ye denk geliyor- bu tutar alınmayacağı için daha ucuz sigaralarda da nispi vergi oranı kullanılacak. Nispi vergi yüzde 67'ye çıkarılsa bile asgari maktu vergi oranına göre daha düşük kaldığı için sigara fiyatında düşürücü etkisi olacak. Ancak 8.5 TL üstündeki sigaralarda vergi oranı arttığı için sigara fiyatını artırma ihtimali doğuyor. Tabi bu farkın ne kadarını firma kendi kâr marjından karşılamak ister, sigara fiyatlarında belirleyici olacak" dedi ve şöyle devam etti: