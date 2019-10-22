FİNANS

Somalı madencilerin ücretleri 2020'de faiziyle ödenecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.10.2019 17:09 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, Manisa'nın Soma ilçesinden Ankara'ya gelen maden işçilerinin sorunlarının çözüleceğini belirterek "İşçi kardeşlerimizin bir kuruşu dahi zayi olmayacak. 31 Aralık'a kadar dilekçeyle başvuran işçilerin ücretleri 2020'nin ilk altı ayında faiziyle beraber ödenecek." dedi.

Somalı madencilerin ücretleri 2020'de faiziyle ödenecek

Manisa'nın Soma ilçesinden Ankara'ya gelen maden işçileri Kalaycı'yı makamında ziyaret etti. Kalaycı, ziyaretteki konuşmasında, madencilerin sorunlarına ilişkin bir yol haritası belirlediklerine işaret ederek "İşçi kardeşlerimizin bir kuruşu dahi zayi olmayacak. 2014'teki elim kazadan sonra kıdem ve ihbar tazminatıyla ilgili çalışmaları değerlendirdik. İki tür sözleşme vardı bu başlık altında. Kazanın olduğu Eynez Ocağı'nda hizmet sözleşmesiyle çalışan işçilerimizin kıdem ve ihbar tazminatları sorununu büyük ölçüde çözeceğimizi düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İşçilerin 31 Aralık'a kadar dilekçeyle başvurmaları durumunda ücretlerinin 2020'nin ilk altı ayında faiziyle beraber ödeneceğini vurgulayan Kalaycı, şunları kaydetti:

"Eynez'den çıkarılarak başka maden ocaklarında çalıştırılanlar var. Onların da Eynez'de çalıştıkları kısmı değerlendireceğiz. Bu arkadaşlarımızın da dilekçeyle 31 Aralık'a kadar Türkiye Kömür İşletmelerine (TKİ) başvurmalarını istiyoruz. Büyük ölçüde sorunun çözüleceğini ümit ediyorum. Bu eylemlerini tamamlamaları gerekiyor, düşüncesindeyiz. Rödovans sözleşmesiyle çalışan işçi kardeşlerimizle ilgili daha önce mahkemeye başvurulmuş ve mahkeme TKİ'yi değil, çalıştıkları firmayı sorumlu tutmuş. Bu işçiler de haklarını almak istiyorsa öncelikle firmayı muhatap almalı. Bu konuda bizim yapabileceğimiz bir şey görünmüyor. Bu çerçevede sorunu çözebileceğimizi diliyorum. Eyleminizi neticelendirmenizi istiyoruz, biz gerekeni yapacağız."

KAYNAK:AA

Meğer o hastalığın reçetesi... Doktorlar 'bol bol yiyin' diyor!Meğer o hastalığın reçetesi... Doktorlar 'bol bol yiyin' diyor!
Hazine 2,9 milyar lira borçlandı Hazine 2,9 milyar lira borçlandı
Türkiye'de bir ilk! Üretimine başlandıTürkiye'de bir ilk! Üretimine başlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
SOMA Maden ücret

En Çok Okunan Haberler

'Kocam yanımda kime ne?'

'Kocam yanımda kime ne?'

MSB'den 22.01 açıklaması!

MSB'den 22.01 açıklaması!

Volkswagen'den önemli Türkiye açıklaması

Volkswagen'den önemli Türkiye açıklaması

50 bin liralık kredi müjdesi

50 bin liralık kredi müjdesi

Satan satana! Tam 7 ton

Satan satana! Tam 7 ton

Hem ucuz, hem şifa kaynağı!

Hem ucuz, hem şifa kaynağı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuru ekmek yiyordu, restoran zincirleri sahibi oldu

Kuru ekmek yiyordu, restoran zincirleri sahibi oldu

FİBA Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Murat Özyeğin getirildi

Murat Özyeğin, bayrağı babasından devraldı!

Hazine 2,9 milyar lira borçlandı

Hazine 2,9 milyar lira borçlandı

Türkiye'de bir ilk! Alüminyum motor bloku için test üretimi başladı

Türkiye'de bir ilk! Üretimine başlandı

Dağlarda kendiliğinden yetişen alıç pazar tezgahlarında zor bulunuyor

Pazar tezgahlarında zor bulunuyor!

Bingöl'deki Yukarı Kaleköy Barajı'na dünya birinciliği

Bingöl'de yapıldı: Dünya birinciliği geldi!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.