FİNANS

Son 5 yılda kapanan bir şirket yerine neredeyse 5 şirket kuruldu

22 Ocak 2018 14:31

Türkiye'de kurulan şirket sayısı 2013-2017 döneminde 310 bin 19'a ulaştı, aynı dönemde kapanan şirket sayısı 66 bin 209 oldu.

Son 5 yılda kapanan bir şirket yerine neredeyse 5 şirket kuruldu

Türkiye'de 2013-2017 döneminde 310 bin 19 şirket faaliyete girerken, 66 bin 209 şirket kapandı.

AA muhabirinin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, ülkede son 5 yıllık dönemde ekonomide sergilenen performans şirket sayılarına da yansıdı.

Ülkede 2013 yılında 49 bin 28 şirket kurulurken, bu rakam 2014'te 57 bin 710'a, 2015'te 66 bin 701'e yükseldi.

FETÖ'nün darbe girişiminin yaşandığı 2016 yılında ise kurulan şirket sayısı, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 4,5 gerileyerek 63 bin 709 oldu.


Darbe girişiminin ekonomiye etkisini gidermek için alınan kararlar, geçen yıl kurulan ve kapanan şirket sayılarında da kendisini gösterdi. 2017'de kurulan şirket sayısı 2016'ya göre yüzde 14,4 artarak 72 bin 871'e ulaştı.

Böylece, son 5 yılda kurulan şirket sayısı 310 bin 19 olarak kayıtlara geçti.

2013-2017 döneminde kapanan şirket sayılarına bakıldığında ise 66 bin 209 kuruluşun faaliyetini sonlandırdığı görüldü. 2013'te kapanan şirket sayısı 15 bin 538 iken, bu rakam 2014'te 14 bin 2'ye, 2015'te 12 bin 114'e, 2016'da 11 bin 38'e geriledi. Geçen yıl ise kapanan şirket sayısı 13 bin 517 oldu.

Kurulan ve kapanan şirket sayıları karşılaştırıldığında, söz konusu dönemde kapanan her bir şirketin yerine neredeyse 5 şirketin faaliyete başladığı istatistiklere yansıdı.

 


Suriye ortaklı şirketlerin sayısı arttı

Kurulan şirketler arasında yabancı ortaklı olanların sayısı son 5 yılda 24 bin 594 olarak kayıtlara geçti.

2013'te 3 bin 875 yabancı ortaklı şirket iş başı yaparken, 2014'te bu rakam 4 bin 736'ya çıktı.

2015'te kurulan 4 bin 729 yabancı ortaklı şirketten bin 599'unda ortağın Suriyeli olması dikkati çekti.

2016'da faaliyete geçen 4 bin 523 yabancı ortaklı şirketten bin 764'ünün, 2017'de de 6 bin 731 şirketten bin 202'sinin Suriye ortaklı olduğu görüldü.

Son 5 yılda kurulan Suriye ortaklı yabancı şirket sayısı 6 bin 311'e ulaştı. Bu dönemde Suriyeliler ile birlikte Almanya ve Irak ortaklı şirketler de ilk üçte yer aldı.

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Okuyucu Yorumları2 yorum
  • 5 Oy
    tersidir ve rakamlar yalan ülke de kimse gerçeği söyleyemez . yemez çünkü it gibi korkuyorlar ağzını açanın ağzına sıçarlar. etrafınıza bakın gerçekleri görün
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  • 4 Oy
    ne güzel pembe yalanlar
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