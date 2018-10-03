Sözleşmelerde TL'ye geçişin ayrıntıları belli oldu!

Dövizle sözleşmelerde TL dönemi getiren tebliğ görüşe açıldı.
Tebliğe göre, TL ile sözleşme için taraflar arasında öncelikle mutabakat aranacak.
Taraflar anlaşamazsa 2 Ocak 2018 öncesindeki sözleşmeler için 2 Ocak kuru dikkate alınacak.2 Ocak 2018 sonrasındaki sözleşmelerde sözleşme tarihindeki kur geçerli olacak.
Sözleşme yenileme dönemlerinde TÜFE oranından fazla artış yapılamayacak.
Düzenleme Türkiye'de yerleşik kişi konumuna giren herkesi kapsayacak.
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