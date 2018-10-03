FİNANS

Sözleşmelerde TL'ye geçişin ayrıntıları belli oldu!

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.10.2018 17:39 | Son Güncelleme

Sözleşmelerde TL dönemi getiren tebliğ görüşe açıldı. TL ile sözleşme için taraflar arasında öncelikle mutabakat aranacak. Taraflar anlaşamazsa 2 Ocak 2018 öncesindeki sözleşmeler için 2 Ocak kuru dikkate alınacak.2 Ocak 2018 sonrasındaki sözleşmelerde sözleşme tarihindeki kur geçerli olacak.

Sözleşmelerde TL'ye geçişin ayrıntıları belli oldu!

Dövizle sözleşmelerde TL dönemi getiren tebliğ görüşe açıldı.

Tebliğe göre, TL ile sözleşme için taraflar arasında öncelikle mutabakat aranacak.

TARAFLAR ANLAŞAMAZSA KRİTİK TARİH 2 OCAK

Taraflar anlaşamazsa 2 Ocak 2018 öncesindeki sözleşmeler için 2 Ocak kuru dikkate alınacak.2 Ocak 2018 sonrasındaki sözleşmelerde sözleşme tarihindeki kur geçerli olacak.

YENİLEMEDE TÜFE KRİTERİ

Sözleşme yenileme dönemlerinde TÜFE oranından fazla artış yapılamayacak.

Düzenleme Türkiye'de yerleşik kişi konumuna giren herkesi kapsayacak.

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